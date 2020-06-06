Pro Skater Tony Hawk наконец-то будет обновлён!

Тенденция к «реставрации» стареньких игр наконец-т добралась и до этой франшизы. Серия не имела оглушительного успеха, но своя армия поклонников набралась. В 1999 году мир узнал, что катать на скейте можно и на консоли, без риска поломать ногу или ребро.

Через пару месяцев, как уже анонсировали, выйдут перекованные первая и вторая части франшизы, и можно будет вволю понастольгировать.

Разработчики рассчитывают, что обновлённая игра не только тронет сердца старичков, но и найдёт новых поклонников. Переработают не только графику, но и сам движок, физику движений. Саундтрек обещают оставить тот же. Также будет многопользовательский режим.

А вот вам пока что трейлер: