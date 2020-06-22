Spalding выпустил памятный мяч “Kobe 94”

Почтить память кумира миллионов теперь может каждый.
Известный производитель спортивной экипировки, делающий упор на баскетбол, выпустил специальный мяч в память о погибшем в январе этого года легендарном игроке Кобе Брайанте.
Ограниченная серия мячей будет отличаться уникальным дизайном – имитация серо-чёрной змеиной кожи, как отсылка к прозвищу игрока «Чёрная мамба». Также на мяче есть автограф баскетболиста.
Цена мяча – 125 долларов США.
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