Spalding выпустил памятный мяч “Kobe 94”

Почтить память кумира миллионов теперь может каждый.

Известный производитель спортивной экипировки, делающий упор на баскетбол, выпустил специальный мяч в память о погибшем в январе этого года легендарном игроке Кобе Брайанте.

Ограниченная серия мячей будет отличаться уникальным дизайном – имитация серо-чёрной змеиной кожи, как отсылка к прозвищу игрока «Чёрная мамба». Также на мяче есть автограф баскетболиста.

Цена мяча – 125 долларов США.