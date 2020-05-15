Grand Theft Auto V бесплатно!

Аттракцион невиданной щедрости!

Epic Games Store решил внести в наши карантинные будни немного веселья и начал раздавать мега-популярную игру GTA 5 бесплатно. Обычно она стоит 1,5К, но до 21 мая можно добавить себе в библиотеку совершенно на халяву! Огромный открытый интерактивный мир, продуманная сюжетная линия с кучей ответвлений, реалистичная графика и полная свобода действий! Если не слышали о GTA 5, то наверняка вы последние несколько лет жили отшельником в сибирской глуши.

Также «в нагрузку» дают стартовый набор «Преступная организация» для GTA Online. Также накидывают 1 миллион GTA-долларов и целый ворох материалов на 10 миллионов GTA-долларов. Категорически не рекомендуем мешкать! Первые дни сайт просто лежал от наплыва любителей халявы, сейчас уже полегче.