7 растений, которые убивают людей

Не вся петрушка одинаково полезна.

Человек активно использует десятки тысяч видов растений в своих нуждах. Однако не все растения настолько дружелюбны по отношению к двуногим.

Мы нашли для вас семёрку ядовитых растений, которые в состоянии убить человека.

Манцинелла

Это дерево (Hippomane mancinella) произрастает в лесах на побережье Карибского моря и Центральной Америке. Оно плодоносит аппетитными на вид плодами, но есть их, как вы уже догадались, не рекомендуется. У него несколько прозвищ на разных языках. Все они означают примерно одно – «дерево смерти». Дерево принадлежит к семейству молочайных, значит выделяет белую жидкость из листьев, плодов и коры ствола. При попадании на кожу вызывает ожоги, а есть вещество попадёт внутрь (в рану или желудок), то велика вероятность отправиться к праотцам. Но и это ещё не всё. Если древесина манцинеллы горит, то яд попадает в дым, вдохнув который можно получить серьёзное отравление. Также под угрозой глаза – если получить слишком большую дозу дыма, можно ослепнуть. Аборигены давно «раскусили» подобные свойства и используют для смазывания стрел при традиционной охоте.

Чёрный молитвенник

Это бобовое растение (Abrus precatorius) растёт в тропическом поясе в Америке и Азии. Его бобы имеют яркую красно-черную раскраску. Из него делают католические и не только чётки. Однако в пищу употреблять не рекомендуется. Его яд (абрин) действует на ваш организм на клеточном уровне, отключая синтез белков. Начинается всё с непрекращающейся рвоты, а потом отказывают почки, печень, селезёнка… Противоядия нет. Интересно, что яд содержится только цветах и плодах. А вот корень вполне съедобен. Он сладкий на вкус. И не просто сладкий, а слаще сахара в сто раз. Рекомендуем при случае запастись такими зёрнами. Вдруг кого-то надо будет угостить.

Олеандр

Этот красивый кустарник (Nerium oleander) неприхотлив в уходе. По этой причине его часто используют в садах и парках. Исторически он рос на всех берегах Средиземного моря. Но он ядовит. Набор его токсинов может убить крупное животное, типа человека. Содержатся они в листьях. Сохраняют свои чудесные свойства даже в сушёной листве. Для убийства человека достаточно всего одного листочка, потому для верности возьмите три и положите врагу в заварник. А далее – сердечная аритмия, кровавый понос, обильное слюнотечение, туман в глазах, тремор, судороги. Рекомендуем посмотреть – занимательное зрелище.

Аконит синий

Это чудо (Aconitum napellus) ещё называют «волчьим корнем», «царь-зельем», «солдатской каской». Растёт практически во всех ботанических садах мира. Но только для красоты. В этом лютиковом таится сильнейший алкалоид аконитин. Стебель надо высушить, перетереть и добавить ублюдку в его любимые специи. А далее надо смотреть в оба: онемение лица и челюсти, рвота с кровью, отдышка, конвульсии. Мм… красота!

Белладонна (Atropa belladonna)

Если перевести название с латинских языков, то получится «красивая женщина». Плоды и цветы очень привлекательны, но если принять внутрь… жажда, головокружение, рвота, туман в глазах, учащённое сердцебиение, галлюцинации, а потом и костлявая! Яд содержится во всех частях. Больше всего в корнях. Ягоды тоже «молодцы» – умело маскируются под вишню или черешню – самое то, чтобы подкинуть кому-нибудь.

Цикута

Это целый род – цикутовые. Самый распространённый член семьи – Cicuta douglasii. Растёт в Северной Америке и Средиземноморье. Чудесные свойства известны давно. Например, именно ядом на основе цикуты отравился Сократ. Как и многие красавцы и красавицы из этого списка у него свой токсин, именной – цикутоксин. Содержится в побегах, соцветиях и корневище. Есть подсыпать какому-нибудь чмошнику, то токсин сразу бьёт по центральной нервной системе, а далее желательно смотреть и наслаждаться – судороги, панические атаки, тремор, конвульсии. Ммм…. Кайф!

Цербера

Это милое дерево по-английски называется «дерево самоубийц» (suicide tree). Произрастает в тропиках. Кожа и ствол похожи на манго. При этом плоды тоже похожи на дикий манго, и их мякоть вполне съедобная, но вот в косточках… Итак, сушим одну косточку, перетираем и сыплем в чай или салат тому гаду, который вам перешёл дорогу. А потом запасаемся попкорном – рвота, диарея, рваный сердечный ритм, частичный паралич и смертшука! Веселуха!