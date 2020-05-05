Вышел новый трейлер Asassin’s Creed: Valhalla

Недавно разработчики выпустили эффектный промо-ролик.

Серия игр о бесшумных убийцах уже насчитывает десяток частей. За 15 лет игроки уже побывали в древней Греции, во Франции времён революций, В США во время Войны за Независимость, в Египте, на Ближнем Востоке при Крестовых походах, В Италии эпохи Возрождения, в Карибском море во время разгула пиратов, Германии и Восточной Европе времён Семилетней войны, Англии викторианской эпохи.

Теперь же нас погружают в ранее Средневековье. 9 век, британские острова, разгар экспансии викингов. Клан некоего Эйвора стремится отвоевать себе кусочек земли и поселиться на нём. Но английские королевства категорически против. В ролике присутствует монолог английского короля Альфреда Великого. При этом картинка контрастирует с жестокими словами монарха. Как видно, создали немного хотят выгородить викингов и придать им больше «человеческого лица».

Точной даты релиза пока нет. Говорят о конце 2020 года.