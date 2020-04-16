Автономная вилла на воде

Новый уровень самоизоляции!
В настоящее время львиная доля жителей Земли испытывают неудобства из-за того, что сидеть взаперти не слишком приятно и весело. Остаётся утешать себя мыслью о том, как много радости будет потом, когда карантин будет снят. Однако даже изоляция может проходит с комфортом.
В Австралии, в часе езды от Сиднея построили плавучую виллу Lilypad, и можно предположить, что отсюда не захочется уходить даже после всеобщего домашнего ареста.
Посудите сами – надоедливых и шумных соседей нет (соседей вообще никаких нет, только мелкие рыбы), приятный минималистский стиль в интерьере, роскошная ванная комната, открытая терраса со столовой, светлая спальня на мансардном этаже. Добавьте к этому мягкий, приятный климат тех широт. Тут может жить четверо человек. А если немного потесниться, то и вшестером можно прекрасно устроиться.
Сейчас виллу сдают в аренду. В «комплект» входит консьерж, лодка для прогулок по воде, принадлежности для рыбалки. Стоимость одной ночи – 635 долларов США.
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