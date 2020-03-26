9 фактов о чёрной икре

Сей рыбный продукт имеет этот статус уже несколько веков. И позиции сдавать не намерен. Мы собрали для вас самые удивительные и интересные факты о чёрной икре:

Первое упоминание

В давние времена люди в регионе Каспийского моря не слишком заботились о том, чтобы описывать потомкам свой рацион и блюда. Первое упоминание относится к 1240-м годам. Икру упомянули при описании пира золотоордынского хана Батыя. Но наверняка её ели и до этого. Со Средних веков рецептура остаётся примерно той же – соль.

Чёрная икра не всегда чёрная

Так продукт называют весьма условно. Семейство осетровых имеет десятки видов. У белуги, например, икра серая. У осетра – тёмно-бирюзовая. Севрюга же имеет самый чёрный цвет из всех родичей.

Естественная виагра

Репродуктивные функции мужчин и женщин получают огромный заряд энергии после употребления чёрной икры. Тут целый вагон витаминов и минералов. Ещё в плюсе сердечно-сосудистая система, что благоприятно сказывается на всём организме – от кожи, до клеток мозга.

Помощь природе

Если вы покупаете официально, законно произведённую икру, вы помогаете поддерживать и восстанавливать биологическое разнообразие низовьев Волги и Каспийского моря. Всё дело в ублюдках-браконьерах, которые за последние 30 лет почти уничтожили дикого осетра в этих местах. В таких условиях искусственно выращенные осетры становятся важнейшим фактором спасения вида – ведь икру у них добывают «прижизненным» методом, без убийства. И вы своей покупкой поддерживаете такие предприятия.

250 граммов

Это максимально вес икры, который можно вывезти из России. Таможенная служба РФ стоит на страже природных ресурсов страны.

3 миллиона долларов

Это официальный рекорд – именно столько заплатил певец Джордж Бенсон за партию икры для его стола в день рождения. К сожалению, не уточняется сколько в итоге он купил продукта – судя по уплаченной сумме, несколько тонн.

Астрахань – давно не главный центр чёрной икры

В этих местах, дикого осетра почти истребили. С начала 90-х поголовье уменьшилось в 38 раз!!! Тут полным-полно браконьерской икры, которую готовят часто без соблюдения санитарных норм. Официальное производство куда лучше развито в соседней Волгоградской области – тут производится две трети всей российской чёрной икры.

45 тысяч рублей

Это стоимость килограмма легальной чёрной икры. Дорого. Связано это с высокими затратами на производство. Самка осетра способна давать икру только в возрасте 6-9 лет. Представьте – мальков нужно кормить, лечить, ухаживать, следить за всеми условиями, и только через 6 лет будет какой-то выхлоп.

Водочка

Один из самых известных любителей этого деликатеса – легендарный певец Фёдор Шаляпин. Так вот он утверждал, что икру комнатной температуры надо записать исключительно ледяной водочкой. Так вкус икры чувствуется особенно остро. Не водку закусывать икрой, а икру запивать водкой – исключительно так. Французы же, например, уверены, что чёрная икра лучше всего сочетается с игристыми винами, которые, по их мнению, «пробуждают» вкусовые рецепторы на языке, после чего вкус становится просто божественным. Попробуйте и так, и так.