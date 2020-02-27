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— Клаудия Шиффер

5 знаменитых сигарных брендов, которые курили знаменитости

bdortmund
27 Фев, 2020 / 19 Просмотров

Целая россыпь известных людей любят сигары. Некоторых и вовсе трудно представить без этого несколько аристократического атрибута. Вот пять самых известных брендов сигар:

  1. Montecristo

Кубинский бренд, известный во всём мире. Основатель решил назвать новое предприятие так, потому что в этот период своей жизни с упоением смаковать роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». История настолько вдохновила Алонсо Менендеса (так его звали), что он решил отказаться от других наработок с названием и выбрал это.

Сегодня эти сигары считаются одними из самых дорогих и качественных. Их до сих скручивают исключительно вручную.

Эти сигары курили легендарный Эрнесте Че Гевара, Марлен Дитрих, Альфред Хичкок. Из ныне живущих селебрити Montecristo любят Аль Пачино, Джон Траволта, Майкл Дуглас, Джек Николсон.

  1. Romeo y Julieta

Эти сигары тоже с Кубы. Начали их выпускать в конце 19 века. Они тоже скручиваются вручную и тоже названы в честь знаменитого литературного произведения. Говорят, что на ранних этапах развития бренда владелец огромное внимание уделял персоналу – умелых мастеров своего дела просто переманивал из предприятий-конкурентов более высокой оплатой труда и хорошими условиями. Это подход принёс успех. Даже сам Сэр Уинстон Черчилль пыхтел именно такими сигарами. А после войны даже посетил фабрику и лично благодарил работников за отличный продукт.

По вкусу они отличаются более низким содержанием смол, отчего затяжка получается более лёгкой и воздушной.

  1. Cohiba

Это достаточно молодой бренд – родился в 1966 году. В производстве большинства сигар используют двойную ферментацию листьев табака. Но тут, в Cohiba применяют тройную. Листья «дозревают» в дубовых бочках. При этом бренд добровольно ограничивает круг своих потребителей – эти сигары считают «женскими». Но несмотря на это, многие мужчины любят именно их. Среди известных людей, который курили эти сигары сам Фидель Кастро. Также их курят Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис и даже Арнольд Шварценеггер.

На Кубке даже есть поговорка: «Кто курит Cohiba, никогда не умрёт от рака, а те, кто не курит – умрёт от зависти».

  1. Upmann

Компанию основали братья Упманн в 1844 году. Сегодня бренд имеет в своей линейке не только супер-элитные сигары, но и более «пролетарские», для народа. Также их фишкой считают использование более зрелого чем у конкурентов покровного листа. Такие листья имеют сладковатый привкус.

Имена в списке поклонников этих сигар внушают уважение – Зигмунд Фрейд, Алексей Толстой, Джон Кеннеди. Кстати, о последним. Во время Кубинского кризиса, как вы помните, США ввели торговое эмбарго в отношении Кубы. Так вот прямо перед этим Кеннеди дал распоряжение своему секретарю купить тысячу штук этих сигар.

  1. Hoyo de Monterrey

Фишка этого бренда – использование во время производства некоторые технологических процессов, которых нет у конкурентов. Они считаются устаревшими. Но не для Hoyo. Например, в сердцевину сигары закручивают немного листьев лихеро – крайней части табачного куста.

Известно, что их любил британский финансист Леопольд де Ротшильд. Причём специально для него выпускали сигары несколько иной формы – более толстые и короткие. Также их покуривает Арнольд Шварценеггер.