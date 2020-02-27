5 знаменитых сигарных брендов, которые курили знаменитости

Целая россыпь известных людей любят сигары. Некоторых и вовсе трудно представить без этого несколько аристократического атрибута. Вот пять самых известных брендов сигар:

Montecristo

Кубинский бренд, известный во всём мире. Основатель решил назвать новое предприятие так, потому что в этот период своей жизни с упоением смаковать роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». История настолько вдохновила Алонсо Менендеса (так его звали), что он решил отказаться от других наработок с названием и выбрал это.

Сегодня эти сигары считаются одними из самых дорогих и качественных. Их до сих скручивают исключительно вручную.

Эти сигары курили легендарный Эрнесте Че Гевара, Марлен Дитрих, Альфред Хичкок. Из ныне живущих селебрити Montecristo любят Аль Пачино, Джон Траволта, Майкл Дуглас, Джек Николсон.

Romeo y Julieta

Эти сигары тоже с Кубы. Начали их выпускать в конце 19 века. Они тоже скручиваются вручную и тоже названы в честь знаменитого литературного произведения. Говорят, что на ранних этапах развития бренда владелец огромное внимание уделял персоналу – умелых мастеров своего дела просто переманивал из предприятий-конкурентов более высокой оплатой труда и хорошими условиями. Это подход принёс успех. Даже сам Сэр Уинстон Черчилль пыхтел именно такими сигарами. А после войны даже посетил фабрику и лично благодарил работников за отличный продукт.

По вкусу они отличаются более низким содержанием смол, отчего затяжка получается более лёгкой и воздушной.

Cohiba

Это достаточно молодой бренд – родился в 1966 году. В производстве большинства сигар используют двойную ферментацию листьев табака. Но тут, в Cohiba применяют тройную. Листья «дозревают» в дубовых бочках. При этом бренд добровольно ограничивает круг своих потребителей – эти сигары считают «женскими». Но несмотря на это, многие мужчины любят именно их. Среди известных людей, который курили эти сигары сам Фидель Кастро. Также их курят Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис и даже Арнольд Шварценеггер.

На Кубке даже есть поговорка: «Кто курит Cohiba, никогда не умрёт от рака, а те, кто не курит – умрёт от зависти».

Upmann

Компанию основали братья Упманн в 1844 году. Сегодня бренд имеет в своей линейке не только супер-элитные сигары, но и более «пролетарские», для народа. Также их фишкой считают использование более зрелого чем у конкурентов покровного листа. Такие листья имеют сладковатый привкус.

Имена в списке поклонников этих сигар внушают уважение – Зигмунд Фрейд, Алексей Толстой, Джон Кеннеди. Кстати, о последним. Во время Кубинского кризиса, как вы помните, США ввели торговое эмбарго в отношении Кубы. Так вот прямо перед этим Кеннеди дал распоряжение своему секретарю купить тысячу штук этих сигар.

Hoyo de Monterrey

Фишка этого бренда – использование во время производства некоторые технологических процессов, которых нет у конкурентов. Они считаются устаревшими. Но не для Hoyo. Например, в сердцевину сигары закручивают немного листьев лихеро – крайней части табачного куста.

Известно, что их любил британский финансист Леопольд де Ротшильд. Причём специально для него выпускали сигары несколько иной формы – более толстые и короткие. Также их покуривает Арнольд Шварценеггер.