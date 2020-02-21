Современный «зелёный» дом, встроенный в природный ландшафт

Новое слово в сфере «зелёного» строительства.
С тех пор, как кочевые охотники-собиратели стали оседлыми земледельцами, люди строили дома, спрятанные в природном ландшафте. Тому множество примеров в самых разных уголках нашей планеты. Именно такими жилищами представителей ранних цивилизаций вдохновился польский архитектор Пшемек Ольчик, когда построить дом, названный «Зелёной линией».
Было решено встроить ультрасовременный дом с естественные холмы на северо-востоке Польши, в регионе Вармия. Площадь жилища составила около 500 кв. метров. Весь комплекс сооружений из стекла и бетона имеет L-образную форму. Внутренний двор защищён от ветра холмами.
В проекте нашлось место и для традиционных балтийских ноток – остроконечная двускатная крыша имеет прямое отношение к народному деревянному зодчеству славянский народов.
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