9 фактов о стейке

Даже в самом чёрством мужском сердце есть место для этого блюда.

Властелины наших сердец – пельмени, шашлык, жареная картошечка. Сюда, разумеется, можно и нужно включить и стейк. И пусть само название звучит как-то по-американски, но плоский кусок жареного мяса всегда будет к месту, как его не назови.

Мы собрали для вас 9 самых интересных фактов об этом красавце.