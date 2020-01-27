Северные вина – 5 регионов, где тоже делают вино

В прохладных северных странах тоже делают вино, и оно очень даже недурно!

Принято считать, что лучше всего для виноделия подходят страны и регионы между 30 и 50 градусами, примерно от юга Испании до середины Бельгии. Но, как оказалось, для настоящего виноградаря нет преград. Растят виноград и севернее 50-го градуса, и вино делают не только из винограда. Для расширения винного кругозора советуем вам попробовать эти замечательные сорта.

Вот вам новые винные регионы, где ещё 100 лет не было и намёка на виноделие:

Канада

Это страна наполовину французская, потому сам Дионис велел делать тут вина. Визитной карточкой винной Канады считают игристые и так называемые айсвайны, ледяные вина. На востоке страны есть островная провинция Новая Шотландия. Тут не слишком холодно, но и солнца маловато в традиционном понятии виноделов. Выращивают тут гибридные сорта винограда, стойкие к морозу – «л’акади-блан» и «сейваль-блан». Разумеется, сроки посадки и сбора урожаю тут ввиду климатически иных условий несколько сдвинуты, но нас, знатоков это интересует во вторую очередь. Главное же, что здесь делают великолепные игристые вина, которые спокойно могут соперничать с напыщенными французами. Обязательно попробуйте Benjamin Bridge!

Что касается ледяных вин, то они цветут и пахнут в Онтарио. Местные виноделы оставляют ягоды на лозах до декабря, когда начинают морозы. Собирают урожай уже в замороженной виде. Айсвайны – это, в основном, десертные вина, плотные, тягучие и очень ароматные. Кстати, делают не только из винограда. Рекомендуем Pillitteri Estates Winery – айвово-медовый аромат!

Англия

На юге Англии есть винодельческая троица – Кент, Суррей и Сассекс. Тут условия позволяют заниматься вином – много известняка в почве (все помнят знаменитый белый берег на юге Англии), плюс достаточно сухо и много солнца, пусть и не слишком тёплого – сильно напоминает Мекку – Шампань. Тут традиционным способом делают классные игристые. По сравнению с «французами» «англичане» получаются более лёгкими и тонкими, к тому же появляется тончайший аромат свежих круассанов и лимонного щербета. Попробуйте свежий, блестящий, минеральный Hattingley Valley и невероятный Chilworth Manor Vineyard – дурманящие ароматы леса: грибы, яблоки, брусника, травы.

Ирландия

Да, тут не только виски, ликёр и пиво. Ирландцы умудрились-приловчились выращивать виноград сортов «рондо» и «дункельфельдер». Только они чувствуют себя нормально в стол прохладных и дождливых условиях. Ирландцы, как говорят, приложили руку к устойчивому выражению «медовый месяц». Т.е. молодожёны один полный лунный цикл пили медовое вино. Мёд растворяли в воде, добавляли виноградный сок, специи, коренья, травы. Потом всё оставляли забродить и процеживали. Старинный рецепт, который до слёз хорошо подходит для двоих. Рекомендуем Bunratty Winery из Лимерика.

Дания

Тут с вином до недавнего времени дела обстояли скверно. Примерно в 2000-х годах энтузиасты начали выращивать виноград, и дело пошло. Очевидно, что теплеющий климат теперь позволяет то, о чём и думать было нечего 100 лет назад. В пасмурных условиях неплохо чувствуют себя красные «кастель», «рондо», «регент» и даже «леон-мийо». Однако упор всё же делают на белые по типу «соляриса». Вино получается немного густым с нахальной кислинкой и очень пёстрым букетом ароматов – от ананаса до полевых цветов. Обязательно попробуйте Skærsøgaard.

Латвия

Балтийские страны тоже не могут похвастаться хотя бы сотней солнечный дней в году. Сумрачные леса в давние времена давали людям только скупые ягодные вина или простецкую медовуху. В Латвии, на западе этой маленькой страны в городке Сабиле экспериментальным путём нашли два сорта, которые прижились. Изначально высадили 40 сортов. Выжило двое – белый «солярис» (ожидаемо) и красненький «фрагола», из которых рождаются неплохие вина. Правда, больше тут делают всё-таки вина фруктовые и ягодные (из сливы, свёклы, бузины, цветов сирени, малины), но и виноградные есть. Латыши шутят, что могут делать вино из всего! Даже из винограда! Рекомендуем вино из ревеня – Abavas. Немного странный на вкус, но весьма и весьма интересный – немного солёный, терпкий, с тонким ароматом хвои.