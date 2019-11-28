Zenith El Primero из платины

Совсем недавно эти часы показали публике на Женевском часовом аукционе.
Производитель премиум-хронографов Zenith выпустил один единственный экземпляр часов El Primero. Название модели полностью совпадает с выпущенной ровно 50 лет назад, в 1969 году. В ноябре этого года Zenith представил специальную модель El Primero PT 950 – корпус выполнен из платины.
В разработке дизайна участвовал аукционный дом Phillips и дизайнерское ателье Bacs & Russo. Внешний облик содержит отсылки к тем часам 1969 года, плюс нотки винтажного стиля. Циферблат выточен из ярко-синего лазурита.
Ремешок тут из мягкой телячьей кожи высшего качества. Несмотря на элегантность и роскошь, часы не кажутся вычурными – напротив, смотрится очень просто в хорошем смысле и даже строго.
Сам механизм настолько надёжен, что производитель даёт 50-летнюю гарантию. Задняя сторона корпуса, кстати, полупрозрачная – самые любознательные могут понаблюдать за завораживающим ходом часов.
Вырученные деньги от продажи платинового экземпляра направили в благотворительный фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Также выпустили 20 экземпляров с корпусом из золота и 49 – из нержавеющей стали.
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