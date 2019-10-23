11 отталкивающих черт в облике мужчины

Избавьтесь от них немедленно!

Каждый из нас считает себя бесконечно неотразимым самцом, который незримо присутствует в фантазиях всех знакомых женщин. Однако иногда бывает полезно пересмотреть собственный взгляд на мужскую привлекательность. Мы опросили для вас девушек и выяснили массу интересного. Вот самые неприятные черты, которые только отталкивают от нас прекрасный пол:

Прозрачная рубашка

Девушки утверждают, что им неприятно видеть мужские соски. Особенно на малознакомом мужике, который ещё и геркулесом не является. Наденьте НОРМАЛЬНУЮ рубашку или футболку – ваши соски держите при себе и не демонстрируйте их всем подряд.

Высокие носки и шорты

Почему-то какой-то неизвестный негодяй почти ввёл моду на высокие носки. Смотрится отвратительно. Особенно если вы не слишком спортсмен и совсем не Криштиану Роналду. Оставьте гольфы (длинные носки называются так) азиатским школьницам, а себе купите НОРМАЛЬНЫЕ обычные носки. Кстати, футболисты носят не гольфы, а гетры – они начинаются на щиколотке и кончаются под коленом.

Бижутерия

Если вы крутой ганста-нигга, то вам без брюликов никуда. Но если вы обычный Сергей/Андрей/Артём из России, то побрякушки не добавляют вам мужественности, а многие девушки просто смеются над вашими перстнями, медальонами, браслетами и прочей хернёй.

Длинный плащ

Это просто забавно. Мы даже не хотим вас отговаривать от ношения одежды подобного рода. Так веселее – типа Макс Пейн. Особенно прикольно длинный чёрный плащ смотрится на не слишком спортивном юноше небольшого роста. Или на долговязом сутулом ботанике. При этом обязательно медленно двигаться и говорить – так эпичнее.

Ремень с большой пряжкой

Это выглядит глупо, жалко и по-идиотски. Особенно если на ней какой-то типа «брутальный» зверь – тигр, волк или орёл.

Шапка с помпоном

В теории крутой парень с царственной осанкой, хорошей мускулатурой и гранитной уверенностью в себе может носить и такую шапку. Но на обычном мужичке средней наружности это сидит не слишком круто. Посмотрите в зеркало и спросите мнения какой-нибудь девчинки.

Длинный ноготь на мизинце

Да, если вы водитель маршрутки, то вам такой ноготь пригодится. Не знаем для чего… где-нибудь ковыряться. Ууж точно нужен. Но если вы метите чуть выше, чем продавщица Фрося из пивного ларька, то избавьтесь от этого.

Беспроводные наушники

Возможно, вы считаете, что так вы больше походите на суперагента из шпионского фильма. Но на деле выглядит, как какая-то похвальба и выделывание. Ладно, когда у вас какой-то разговор – вы вставили наушники, поговорили и вынули. Но когда мы просто так в них ходите по своим делам весь день…

Открытая обувь

Девушек бесит, точнее, не сама обувь, а ваши ноги. У большинства из нас присутствуют некрасивые, неухоженные ногти, натоптыши, возможно, мозоли. И тут мы все эти красоты выставляет напоказ. Если уж хотите щеголять в тапках, то потратьте какое-то время и приведите стопы в порядок.

Торчащая резинка от трусов

Э…. ну… понятно, что вы со слезами ностальгии часто вспоминает Сиджея из Сан-Андреас. Но это не повод показывать всем свои трусы. В конце концов какие-нибудь «необычные» мужчины могут не так понять это.

Волосы в ушах и носу

Да. Это смотрится неприятно. Не нужно быть метросексуалом, но от волос в ушах и носу стоит избавиться. Не спрашивайте почему, просто примите это как данность.