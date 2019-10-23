11 отталкивающих черт в облике мужчины

Избавьтесь от них немедленно!
Каждый из нас считает себя бесконечно неотразимым самцом, который незримо присутствует в фантазиях всех знакомых женщин. Однако иногда бывает полезно пересмотреть собственный взгляд на мужскую привлекательность. Мы опросили для вас девушек и выяснили массу интересного. Вот самые неприятные черты, которые только отталкивают от нас прекрасный пол:
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Прозрачная рубашка
Девушки утверждают, что им неприятно видеть мужские соски. Особенно на малознакомом мужике, который ещё и геркулесом не является. Наденьте НОРМАЛЬНУЮ рубашку или футболку – ваши соски держите при себе и не демонстрируйте их всем подряд.
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Высокие носки и шорты
Почему-то какой-то неизвестный негодяй почти ввёл моду на высокие носки. Смотрится отвратительно. Особенно если вы не слишком спортсмен и совсем не Криштиану Роналду. Оставьте гольфы (длинные носки называются так) азиатским школьницам, а себе купите НОРМАЛЬНЫЕ обычные носки. Кстати, футболисты носят не гольфы, а гетры – они начинаются на щиколотке и кончаются под коленом.
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Бижутерия
Если вы крутой ганста-нигга, то вам без брюликов никуда. Но если вы обычный Сергей/Андрей/Артём из России, то побрякушки не добавляют вам мужественности, а многие девушки просто смеются над вашими перстнями, медальонами, браслетами и прочей хернёй.
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Длинный плащ
Это просто забавно. Мы даже не хотим вас отговаривать от ношения одежды подобного рода. Так веселее – типа Макс Пейн. Особенно прикольно длинный чёрный плащ смотрится на не слишком спортивном юноше небольшого роста. Или на долговязом сутулом ботанике. При этом обязательно медленно двигаться и говорить – так эпичнее.
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Ремень с большой пряжкой
Это выглядит глупо, жалко и по-идиотски. Особенно если на ней какой-то типа «брутальный» зверь – тигр, волк или орёл.
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Шапка с помпоном
В теории крутой парень с царственной осанкой, хорошей мускулатурой и гранитной уверенностью в себе может носить и такую шапку. Но на обычном мужичке средней наружности это сидит не слишком круто. Посмотрите в зеркало и спросите мнения какой-нибудь девчинки.
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Длинный ноготь на мизинце
Да, если вы водитель маршрутки, то вам такой ноготь пригодится. Не знаем для чего… где-нибудь ковыряться. Ууж точно нужен. Но если вы метите чуть выше, чем продавщица Фрося из пивного ларька, то избавьтесь от этого.
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Беспроводные наушники
Возможно, вы считаете, что так вы больше походите на суперагента из шпионского фильма. Но на деле выглядит, как какая-то похвальба и выделывание. Ладно, когда у вас какой-то разговор – вы вставили наушники, поговорили и вынули. Но когда мы просто так в них ходите по своим делам весь день…
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Открытая обувь
Девушек бесит, точнее, не сама обувь, а ваши ноги. У большинства из нас присутствуют некрасивые, неухоженные ногти, натоптыши, возможно, мозоли. И тут мы все эти красоты выставляет напоказ. Если уж хотите щеголять в тапках, то потратьте какое-то время и приведите стопы в порядок.
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Торчащая резинка от трусов
Э…. ну… понятно, что вы со слезами ностальгии часто вспоминает Сиджея из Сан-Андреас. Но это не повод показывать всем свои трусы. В конце концов какие-нибудь «необычные» мужчины могут не так понять это.
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Волосы в ушах и носу
Да. Это смотрится неприятно. Не нужно быть метросексуалом, но от волос в ушах и носу стоит избавиться. Не спрашивайте почему, просто примите это как данность.
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