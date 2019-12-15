Самые узнаваемые лысые мужчины мира и шампунь, который поможет стать с ними в один ряд

Отсутствие волос на голове вовсе не мешает этим мужикам быть желанными для огромного количества женщин.

Эти знаменитости совсем не парятся по поводу потери волос. Вместо этого они сделали свой оголённый череп своей визитной карточкой и узнаваемой чертой.

Брюс Уиллис

Этот голливудский актёр давно и прочно вошёл в число самых известных и желанных мужчин с лысиной. Брюс начал терять растительность довольно рано, а теперь он и вовсе полностью лысый. Однако это не мешает ему обладать огромной, жгучей харизмой, которая компенсирует плешь на голове.

Джейсон Стэтхэм

Звезда гангстерских боевиков и бывший профессиональный прыгун в воду тоже стал лысым относительно рано. Но об этом не горюет ни капельки. Его блестящая макушки разбила не одно дамское сердце. Хотя англичанин вполне мог бы сделать пересадку или что-то ещё, он не переживает и даже бравирует своей лысиной.

Вин Дизель

А этот всемирно известный актёр не стал дожидаться пока полысеет – он очень рано стал бриться наголо. Женщины обожают Вина, а он без ложной скромности утверждает, что его лысый череп чертовски нравится прекрасной половине человечества.

Зинедин Зидан

Гениальный футболист тоже потерял волосы на голове достаточно рано. Разумеется, это ему не помешало достичь высочайших успехов в футболе и свести с ума женщин всего мира. Он уже не играет более 10 лет, а всё равно остаётся узнаваемым и популярным – и лысина тут играет не последнюю роль!

Дуэйн Джонсон

«Скала» избавился от остатков волос ещё в бытность свою рестлером. Это его сознательный выбор. Он просто однажды решил, что ему идёт быть лысым. И не прогадал хитрец! Девушки обожают его и считают одним из самых горячих секс-символов.

Россия

В нашей стране самыми желанными и привлекательными лысыми считаются режиссёр Фёдор Бондарчук и актёры Дмитрий Нагиев и Гоша Куценко. Бондарчук решился сменить имидж, чтобы начать с чистого листа – и у него получилось, новая глава его профессиональной деятельности началась очень ярко. Нагиев же в интервью рассказал, что так легче смыть негативную энергию, которая видимо, застревает в волосах. А Куценко решился на такой шаг просто потому, что посчитал это модным.

Как быть, если выбор уже сделан?

Если вы твёрдо решили, что лысина – это ваш союзник, а не враг, то хорошо бы за ней ухаживать. На первых порах все пользуются обычным мылом, но это не совсем правильно. Точнее не правильно вовсе. Мыло сушит кожу головы. Кожа начинает шелушиться, чесаться и приобретает не сексуальный вид, к которому все лысые так стремятся. Чтобы этого избежать важно выбрать правильный шампунь для лысой головы. Спешим порекомендовать вам шампунь Skinhead, который способствует естественной себорегуляции кожи головы. Для нормализации секреции сальных желёз в состав входит оксид цинка, а ментол и мята приятно освежают голову во всех смыслах! Оливковое масло увлажняет и восстанавливает кожу, чтобы она дольше оставалась такой же пленительной для дам! В линейке есть три модификации шампуня:

Для регулярного использования – на каждый день, так сказать. Ещё один день прошёл, ещё одно девичье сердце капитулировало.

С защитой от солнца – в особо жаркие, яркие дни постарайтесь защитить вашу красавицу-лысину. Она отплатит вам в тройном размере!

После бритья – кожа требует особого, бережного отношения непосредственно после бриться. Берегите вашу лысина, как зеницу ока!

Наша миссия: мы призываем мужчин с бритой головой гордиться своим внешним видом. Мы хотим, чтобы бритая голова считалась такой же нормальной причёской, как и все остальные. Мы считаем, что бритым быть круто. Брить голову это красиво, удобно, гигиенично и брутально. Мы продвигаем образ мужчины с бритой головой, как модного уверенного в себе человека, который не идёт на компромиссы, пытаясь изо всех сил держаться за наличие хоть какой-нибудь растительности на голове.

Брейте головы! Бритым быть круто!

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