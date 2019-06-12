7 необычных секс-кукол

Для тех, кто ищет что-то новенькое.
Не так давно внешний уровень секс-кукол позволил самым предприимчивым товарищам быстренько организовать по всему миру бордели с куклами. Кукольный сутенёр – ещё одна новая профессия. Так вот производители сначала стали выпускать куклы с десятками внешних признаков – рост, телосложение, размер груди, глаза, губы и прочее. Но теперь они пошли дальше и стали внедрять фантастические черты. Мы собрали для вас самые необычные секс-куклы:
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Девушка с тремя грудями
Да, все помнят фильм «Вспомнить всё» с Арнольдом. Там была проститутка-мутант с тройной грудью. Теперь её можно купить. Цвет кожи, волос и глаз можно выбрать.
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Толстушка
Ким Кардашьян выглядит хорошо. А это её копия, увеличенная в районе бёдер. Есть поклонники девушек в теле? Не смейтесь, любители бывают.
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Беременная
Э… вот это уже за гранью. Чем думали производители, когда пускали в серию беременную куклу? Извращенцы какие-то…
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Эльфийка
Толкинисты оценят. Впрочем, любители игрушек в жанре RPG, скорее всего, тоже. Белокурая, остроухая кукла одета в специальное фэнтези-бикини. Полное погружение в любимую вселенную.
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Вампирша
Вампиризм в последние годы не так популярен, но поклонники наверняка ещё есть. Эта кукла обладает хищным взглядом и характерными клыками. Чем-то напоминает Эльвиру из старющего фильма.
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Пышногрудая
Тут всё понятно – кукла предназначена для тех, кто мечтает о монструозной груди. В реальности найти такую девушку будет очень сложно. Этой частью тела она похожа на Хитоми Танаку, знаменитую японку, звезду фильмов для взрослых.
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Аниме
А вот и анимешная кукла. Для тех, кто без ума от японских мультиков и миниатюрных девушек. Немного попахивает педофилией. Но не будем спорить о вкусах.
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