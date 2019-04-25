Самые дорогие часы в мире

Часы давно переставили быть только приспособлением для определения времени. В наши дни наручные часы – это часто показатель успешности мужчины, его удачливости в делах и карьере. Ну или показатель его способности держать нос по ветру. Кроме того, как аксессуар они могут выгодно подчёркивать весь внешний вид владельца, его образ. Или же наоборот портить картину, если часы подбирали, не имея малейшего вкуса, но сейчас не об этом. Мы собрали для вас рейтинг самых дорогих в мире наручных часов:

Patek Philippe Ref. 1518

Эти часы выпустили в далёком 1943 году. Они покажут вам не только часы, минуты и секунды, но и дату с фазами Луны. На аукционе они были проданы за 11 миллионов долларов.

Ulysse Nardin Genghis Khan

Эти швейцарские часы – настоящее произведение искусства. Циферблат из оникса украшен бело-золотыми фигурками воинов. Видна часть механизма – это просто завораживает, слюни текут. Цена – чуть больше 1 миллиона долларов.

Patek Philippe Platinum World Time

Эта вещица стоит 4 миллиона долларов. Корпус изготовлен из платины – выглядит скромно-благородно. На циферблате имеются насечки городов в разных часовых поясах (40 штук) – теперь не проблема прикинь сколько сейчас времени в Нью-Йорке или, скажем, Токио.

Lange & Sohne Grand Complication

2,5 миллиона долларов. Корпус выполнен из золота и отполирован до идеала. Все элементы находятся на своих местах, ничего лишнего или вычурного. Циферблат смотрится скромно и приятно.

Louis Moinet Magistralis

Эти часики попроще – всего 860K баксов. Внутри корпуса заключена частица лунного грунта, и это не шутка. Часы называют оттого «лунными». Корпус выполнен из белого золота, а ремешок – из кожи крокодила. Разумеется, тут видны лунные фазы.

Nano-Ceramic RM 52-01 Tourbillon Skull

Ещё один бюджетный вариант – 600 тысяч долларов. Механизм тут частично открыт, а четырёхугольный циферблат украшает стилизованный череп из золота.

Если говорить не о конкретных моделях, то наиболее дорогой считается швейцарский бренд Rolex – имя, почти ставшее нарицательным.