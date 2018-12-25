Идеи подарков на Новый год – что подарить женщине?

Перед главным праздником года каждый из нас думает что бы подарить жене, сестре, маме. Женщины очень большое значение придают подобным вещам, и было бы глупо не учитывать это. И тут мы вам поможем – вот наша подборка подарков для женщин (с мужчинами всё проще):

Светильник в форме книги

В сложенном состоянии устройство походит на книгу или ежедневник, однако в раскрытом положении эта вещица излучает свет в пяти цветовых режимах – белый, красный, синий, зелёный, фиолетовый. Встроенного аккумулятора хватает на четыре часа работы. Заряжается аппарат через обычный кабель micro-USB, который есть в комплекте.

Подогреватель/охладитель напитков

Это термоплатформа поможет вашей даме держать кофе приятно горячим, а лимонад прекрасно ледяным. Тут предельно простое управление – всего одна кнопка! В комплекте есть также особая кружка с металлическим донышком – так эффект будет ещё сильнее! Но и с обычными чашками, бутылками, бокалами и кружками девайс проявит себя с самой лучшей стороны. Девайс экономичен и практически бесшумен.

Алюминиевый кардхолдер

Слыхали истории о том, что злоумышленники дистанционно снимают с карточек деньги? Так вот с этой вещицей вашей женщине это не грозит. Этот небольшой кардхолдер легко поместится и в кармане, и в дамской сумочке. Вместимость – до 20 банковских карт (то, что надо для женщины), плюс останется место для наличных.

Фитнес-браслет

Подобные вещи используют многие спортсмены-любители. Но этот стоит особняком – его функционал существенно шире других представителей данного класса. Он поможет вашей доме отслеживать не только расход, но и потребление калорий, что существенно важнее, потому как делать это вручную долго, утомительно и не слишком точно. На основе этих данных можно составить и держать максимально эффективную диету для красоты и здоровья.

Фен с революционной конструкцией

Классика мужских подарков женщинам – фен! Этот отличается принципиальной новой конструкцией, которая делает прибор значительно мощнее, экономичнее и тише. В устройство также встроен ионизатор, так что такая сушка не только не повредить волосам, но даже принесёт пользу!

Кольцевая лампа для нанесения макияжа

Как ни крути, а женщине важно быть красивой. И ради красоты они идут на многое, а эти подчас нелёгкие хлопоты мы им можем облегчить. Эта профессиональная кольцевая лампа разработана для косметологических процедур, нанесения и снятия макияжа, портретной видео- и фотосъёмки (ведь они часто любят и пофоткать себя, верно?). Идеально мягкий, равномерный свет поможет избежать неровности тона кожи.

Тренажёр для женского здоровья

Не смейтесь, это не для удовольствия, а здоровья для. По крайней мере удовольствие будет потом. Устройство синхронизируется с приложением для смартфона через Bluetooth. Приложение аккумулирует статистические данные и подсказывает упражнения для максимального эффекта. Крепкие интимные мышцы – залог здоровья на многие годы!

Массажная система

Всем нам иногда требуется массаж. Хлопоты на работе и по хозяйству беспощадны к нашему позвоночнику. И качественный массаж в состоянии помочь нам расслабить мышцы спины и поясницы, что поможет лучше выспаться и крепче отдохнуть. Это массажный вкладыш легко устанавливается практически в любое кресло. Плюс вы всегда сможете и сами воспользоваться этим девайсом (смекалочка!).

Эковизор

Мы, мужики, народ не слишком привередливый: нас не сильно пугают нитраты, микробы или какое-нибудь ГМО. Однако женщины, как правило, обращают внимание на подобную чепуху. Ну и пусть. И мы и поможем. Это устройство посредством специального композитного щупа способность определить концентрацию нитратов в продуктах питания и степень жёсткости воды и прочих жидкостей. Настоящая находка для фанаток-чистоты и экологичности. Интуитивно понятный интерфейс тут действительно понятен – разберётся любой пользователь.

Система хранения лекарств

В первую очередь желаем вашим женщинам здоровья. Пусть ваши дамы пользуются этой вещью исключительно для витаминов и лёгких препаратов в целях профилактики. Устройство состоит из семи отделов (по количеству дней недели) и соединено со смартфоном через приложение, которое всегда напомнит, когда и какие таблетки нужно принять. Так женщина всегда будет держать именно тот график приёма препаратов, который прописал врач или тренер.

Если вам что-то приглянулось, то не стесняемся! Скупой платит дважды! Качественная вещь не стоит 2 копейки. Ваше имя (обязательно)

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