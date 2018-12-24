Идеи подарков на Новый год – что подарить мужчине?

Близится главный праздник года и каждый думает что подарить родным – брату, отцу, другу, себе (тоже важно). Мужчины – народ неприхотливым, но сложности с выборов подарков всё равно случаются, потому мы вам поможем. Вот подборка классных новогодних подарков для мужчин (с женщинами всё сложнее):

Нож-катана

Признайтесь, когда-то вы мечтали иметь настоящий самурайский меч. Это, конечно, не меч, но уже кое-что. Карманный складной нож может пригодиться в любой ситуации – и в повседневной жизни, и в походе, и в экстремальных ситуациях, сохрани вас от них Бог. 10-сантиметровое лезвие выполнено из нержавеющей стали VG-10 (наиболее твёрдый сорт по шкале Роквелла), рукоятка – из комбинации титана и карбона. Но самая главная фишка – характерная форма, косой срез на конце.

Тепловизор для iPhone

Компактный и удобный модуль Seek Thermal Compact устанавливается в разъём lightning смартфонов и планшетов от Apple. С помощью этой вещицы можно провести тепловую проверку различных систем – отопление, микросхемы, водоснабжение, проводка. Также её можно использовать в темноте для обнаружения живых существ. Теперь даже чёрную кошку в тёмной комнате можно найти и почесать за ушком. Ну, или почувствовать себя хищником.

Канцелярский набор из карбона

Лёгкий, как пластмасса, и прочный, как сталь, углепластик уже давно используют в самых важных областях деятельности человека. А чем ваша офисная рутина хуже? Набор из карбоновой ручки, линейки и коврика для мыши подчеркнёт вкус пользователя и его стремление к инновациям, а устойчивость к механическим повреждениям сохранит эти предметы на долгие годы. Подойдёт любому мужчине, который много работает с бумагами.

Плазменная зажигалка

Даже если мужчина не курит, ему часто требуется огонь – разжечь костёр для шашлыков, припалить торчащую ниточку на одежде, посветить в темноте. Эта зажигалка работает на основе плазмы. Непосредственно зажигает двойная плазменная дуга между четырьмя контактами. Батареи хватает на 300 «зажиганий», а для полного заряда требуется всего 40 минут. Управление происходить через сенсорную кнопку, которая распознает прикосновение даже в перчатках.

Кошелёк с металлическим футляром для банковских карт

Удобный и необычный аксессуар состоит из трёх отделов – вполне стандартный «кармашек» для мелочи, не менее традиционный отдел для бумажных денег и стильный металлически футляр для банковских карт. Вместимость последнего – до 8 карт. Самое главное, что алюминиевый корпус защитит ваши финансы от радиоволн, теперь мошенники не смогу списать с ваших карт деньги.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3

Фитнес-браслеты давно перестали быть чем-то диковинным. Нередко даже «старички», которые ещё 5 лет назад потешались над такими гаджетами, сами носят нечто подобное. И этот браслет заслуживает внимания. Девайс имеет несколько очень полезных функций – подсчёт пройденного расстояния, калькуляция сожжённых калорий, вибро-будильник (все мы знает, как неудобно, когда будильник будит не только вас), часы, пульсометр, уведомления о звонках и смс. Через специальное приложение браслет синхронизируется со смартфоном. В самом приложении мы можем найти подробную статистику не только своей физической активности, но и сна.

Набор отвёрток Xiaomi

Ну, какая же подборка подарков для мужиков может обойтись без инструментов? Это набор мини-отвёрток будет вашим верным помощников при разборке и ремонте небольших устройств (смартфоны, ноутбуки, планшеты, часы и прочее.). Всего в комплекте 24 насадки. Теперь даже самый редкий винт вас не остановит!

Пуско-зарядное устройство для авто и мобильный устройств

Настоящий мастхэв для автолюбителя. В дороге может случиться всякие, особенно в холодное время года. И этот девайс вас спасёт – он не только поможет завести машину, но и не даст умереть вашим мобильным устройствам – смартфону, навигатору, видеорегистратору. Все нужные провода и адаптеры входят в комплект.

Бритвенный станок OneBlade

Лезвие этой бритвы проходит не только многоэтапный процесс заточки, но и покрывается платиной для безупречного скольжения и идеального бритья. А теперь главное – производитель даёт ПОЖИЗНЕННУЮ гарантию на свои изделия! Отличный подарок для тех мужчин, кто бреется.

Карабин-мультитул

Эта вещица идеальна для тех, кто часто что-то делает своими руками. Мультитул поможет закрутить саморез, гайки нескольких калибров, отрезать что-то, открыть бутылку. Просто не верится, что такая маленькая вещица способна сделать так много.

Если вам что-то приглянулось, то не стесняемся! Скупой платит дважды! Качественная вещь не стоит 2 копейки. Ваше имя (обязательно)

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