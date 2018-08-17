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— Пауло Коэльо

Золотые наушники AirPods

MagMens
MagMens
17 Авг, 2018 / 153 Просмотров

Apple AirPods стали прорывом. Беспроводные наушники моментально стали хитом продаж и объектом для всевозможного тюнинга.

Компания Brikk выпустила покрытую золотом версию — Lux AirPods Classic. Чехол и сами наушники покрыты двумя слоями 24-каратного золота. После нанесения золота всю поверхность тщательно шлифуют для дополнительного блеска. Толщина покрытия – 3 микрона, что достаточно толсто: защитного покрытия не требуется. Также есть версии в 18-каратном розовом золоте и в платине 950-й пробы. Наушники для тех, у кого глубокие карманы.


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