Золотые наушники AirPods

Apple AirPods стали прорывом. Беспроводные наушники моментально стали хитом продаж и объектом для всевозможного тюнинга.
Компания Brikk выпустила покрытую золотом версию — Lux AirPods Classic. Чехол и сами наушники покрыты двумя слоями 24-каратного золота. После нанесения золота всю поверхность тщательно шлифуют для дополнительного блеска. Толщина покрытия – 3 микрона, что достаточно толсто: защитного покрытия не требуется. Также есть версии в 18-каратном розовом золоте и в платине 950-й пробы. Наушники для тех, у кого глубокие карманы.
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