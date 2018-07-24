Горючие коктейли – ТОП-6

Все помнят серию «Симпсонов» про коктейль «горючий Гомер». Вот кусочек, кстати:
Но есть настоящие коктейли, которые «работают» примерно также:
- Тыквенный пирог
— 1/3 шота Бейлиза.
— 1/3 шота белой текилы.
— 1/3 шота Калуа.
— Корица.
Наливаем всё слоями: Калуа – Бейлиз – Текила. Поджигаем верхний слой (текилу), бросаем сверху щедрую щепотку молотой корицы и переворачиваем, выливая всё в другой стакан. На вкус и по запаху получается, как тыквенный пирог.
- Горящий Ламборгини
— 30 г Белиза.
— 30 г голубого Кюрасо.
— 30 г Самбуки.
— 30 г Калуа.
Калуа и Самбуку наливаем в бокал, перемешиваем, вставляем трубочку. В два шота наливаем Бейлиз и Кюрасо – ставим слева и справа от бокала. Поджигаем смесь в бокале и пьём через соломинку. Когда смесь почти кончилась резко вливаем в бокал с горящими остатками Бейлиз и Кюрасо, продолжая пить.
- Горящий Доктор Пеппер
— ¼ шота рома.
— ½ стакана пива.
— ¾ шота Амаретто.
Смешиваем Амаретто и ром. Выливаем всё с стакан, на половину наполненный пивом и поджигаем. Даём погореть несколько секунд и накрываем крышкой, чтобы потушить. Вдыхаем дым/пар и пьём – похоже на Dr. Pepper.
- Пылающий B-52
— 1/3 шота Бейлиза.
— 1/3 шота Калуа.
— 1/3 шота Куантро.
— Ром – несколько капель.
Влияем в шот слоями Калуа, Бейлиз и Куантро. Наливать нужно медленно и аккуратно. Можно использовать ложечку или лезвие ножа. Сверху несколько капель рома. Поджигаем и даём погореть несколько секунд. Пить можно как через трубочку, так и залпом.
- Обратная тяга
— 45 г Самбуки.
— 45 г Куантро.
— Лёд.
— Корица.
На блюдце ставим шот с Самбукой. Куантро наливаем в пинту и поджигаем. Ждём пока стенки пинты не станут тёплыми. Потом выливаем горящий Куантро в шот с Самбукой. Всё не вместится, часть выльется на блюдце. Сверху кидаем щепотку корицы, даём погореть несколько секунд и тушим, накрыв пустой пинтой. Убираем пинту, быстро бросаем в неё 2-3 кубика льда и накрываем ладонью. Далее пинту с парами и льдом энергично трясём. Затем вдыхаем пары и залпом выпиваем всё, что есть на блюдце и в шоте. Делать нужно быстро – на вкус обалденно и выглядит эффектно.
- Горящая Самбука
— 30 г Самбуки.
— 3 зёрнышка кофе.
Кладём кофе в шот и наливаем Самбуку. Поджигаем и даём погореть 10 секунд. Потом накрываем шот (пламя погаснет), вдыхаем аромат и выпиваем всё залпом.
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