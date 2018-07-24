Горючие коктейли – ТОП-6

Все помнят серию «Симпсонов» про коктейль «горючий Гомер». Вот кусочек, кстати:

Но есть настоящие коктейли, которые «работают» примерно также:

Тыквенный пирог

— 1/3 шота Бейлиза.

— 1/3 шота белой текилы.

— 1/3 шота Калуа.

— Корица.

Наливаем всё слоями: Калуа – Бейлиз – Текила. Поджигаем верхний слой (текилу), бросаем сверху щедрую щепотку молотой корицы и переворачиваем, выливая всё в другой стакан. На вкус и по запаху получается, как тыквенный пирог.

Горящий Ламборгини

— 30 г Белиза.

— 30 г голубого Кюрасо.

— 30 г Самбуки.

— 30 г Калуа.

Калуа и Самбуку наливаем в бокал, перемешиваем, вставляем трубочку. В два шота наливаем Бейлиз и Кюрасо – ставим слева и справа от бокала. Поджигаем смесь в бокале и пьём через соломинку. Когда смесь почти кончилась резко вливаем в бокал с горящими остатками Бейлиз и Кюрасо, продолжая пить.

Горящий Доктор Пеппер

— ¼ шота рома.

— ½ стакана пива.

— ¾ шота Амаретто.

Смешиваем Амаретто и ром. Выливаем всё с стакан, на половину наполненный пивом и поджигаем. Даём погореть несколько секунд и накрываем крышкой, чтобы потушить. Вдыхаем дым/пар и пьём – похоже на Dr. Pepper.

Пылающий B-52

— 1/3 шота Бейлиза.

— 1/3 шота Калуа.

— 1/3 шота Куантро.

— Ром – несколько капель.

Влияем в шот слоями Калуа, Бейлиз и Куантро. Наливать нужно медленно и аккуратно. Можно использовать ложечку или лезвие ножа. Сверху несколько капель рома. Поджигаем и даём погореть несколько секунд. Пить можно как через трубочку, так и залпом.

Обратная тяга

— 45 г Самбуки.

— 45 г Куантро.

— Лёд.

— Корица.

На блюдце ставим шот с Самбукой. Куантро наливаем в пинту и поджигаем. Ждём пока стенки пинты не станут тёплыми. Потом выливаем горящий Куантро в шот с Самбукой. Всё не вместится, часть выльется на блюдце. Сверху кидаем щепотку корицы, даём погореть несколько секунд и тушим, накрыв пустой пинтой. Убираем пинту, быстро бросаем в неё 2-3 кубика льда и накрываем ладонью. Далее пинту с парами и льдом энергично трясём. Затем вдыхаем пары и залпом выпиваем всё, что есть на блюдце и в шоте. Делать нужно быстро – на вкус обалденно и выглядит эффектно.

Горящая Самбука

— 30 г Самбуки.

— 3 зёрнышка кофе.

Кладём кофе в шот и наливаем Самбуку. Поджигаем и даём погореть 10 секунд. Потом накрываем шот (пламя погаснет), вдыхаем аромат и выпиваем всё залпом.