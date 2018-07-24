Швейцарский армейский нож: теперь и с флешкой

Компания Victorinox на рынке уже более ста лет. Это говорит о том, что они всегда открыты для инноваций и чего-то революционного, даже если речь о такой достаточно консервативной сфере, как производство многофункциональных ножей. При этом они, разумеется, не забывают о классном дизайне.
Эта модель выполнена в минималистическом стиле – инструментов тут не так много, как, например, в другой их модели. Этот нож сделали, специально для путешественников – всего пять дополнительных инструментов (ножницы, отвёртка, открывалка, кольцо для ключей и «обдиратель» для проводов), плюс флешка на 16 GB.
Цена – всего 42 доллара.
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