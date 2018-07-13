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«Если я буду совершать именно те поступки, которых ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство.»

— Пауло Коэльо

Швейцарский армейский нож нового поколения

MagMens
MagMens
13 Июл, 2018 / 80 Просмотров

Всемирно известный бренд VICTORINOX фактически изобрёл многофункциональные складные ножи как класс. Однако в новой модели Champ XAVT инженеры превзошли сами себя.

Тут вы найдёте рекордное количество инструментов – 82!!! Присутствуют не только вполне ожидаемые (отвёртки, ножи разных форм и размеров, ключи, штопор, ножовка, открывалка для бутылок и консервных банок), но и нестандартные – герметичная шариковая ручка, часы, фармацевтическая лопатка, лупа, барометр, термометр и многие другие. При этом такой нож всё ещё помещается в карман.

Стоимость – 370 долларов.


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