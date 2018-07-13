Швейцарский армейский нож нового поколения

Всемирно известный бренд VICTORINOX фактически изобрёл многофункциональные складные ножи как класс. Однако в новой модели Champ XAVT инженеры превзошли сами себя.
Тут вы найдёте рекордное количество инструментов – 82!!! Присутствуют не только вполне ожидаемые (отвёртки, ножи разных форм и размеров, ключи, штопор, ножовка, открывалка для бутылок и консервных банок), но и нестандартные – герметичная шариковая ручка, часы, фармацевтическая лопатка, лупа, барометр, термометр и многие другие. При этом такой нож всё ещё помещается в карман.
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