Брутальное железо

Оборудование тренажёрного жала должно выглядеть жёстко и страшно. Примерно также, как идеальная тренировка. Сам внешний вид гантелей или штанг должен вселять в вас ярость, которая поможет ещё на дюйм приблизиться к желанному идеалу. В компании Acme Sledgeworks это решили принять буквально. Эта калифорнийская фирма выпустила линейку гантелей очень устрашающего вида. Наверное, Тор и Один качали бицуху чем-то подобным.
Грубо сваренные куски арматуры резко контрастируют с блестящими, идеальными блинами и грифами в традиционном спортзале. Есть гантели, есть трёхгранные снаряды для двух рук, есть даже кувалды. Теперь Тором может почувствовать себя каждый. Будете вы тренироваться или просто хвастаться – в любом случае они выглядят классно.
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