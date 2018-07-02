Сила в книгах – 5 лучших книг о власти

Слово «сила» можно трактовать по-разному, однако в первую очередь это сила политическая, власть. Мы собрали лучшие сочинения авторов из разных эпох и частей света. Любой, кто хочет стать «сильным» и добиться власти, обязан в первую очередь понимать саму суть этого явления.

Аристотель – «Политика»

Один из виднейших представителей науки великой цивилизации Древней Греции. В данном труде Аристотель высказывает свои взгляды на административно-территориальное устройство, общественную иерархию, должностные обязанности чиновников, функции государства в целом и гражданина в частности. По его мнению, всё должно строиться вокруг человека – в нём сила государства, залог его процветания и экономической мощи. Но в нём же и его слабости, пороки, риски…

Аристотель – «Никомахова этика»

С натяжкой можно назвать это второй частью и смысловым продолжением «Политики». Однако здесь великий грек делает больший упор на этику и мораль отдельно взятого человека. Это напрямую влияет на то, как взаимодействуют друг с другом члены общества, а это уже обуславливает характер работы всех общественных институтов, в том числе и государства.

Каутилья – «Артхашастра»

Автор – один из визирей и главный политический советник индийского императора Чандрагупты Маурьи. В данной книге Каутилья показал своё видение государственного устройства, опираясь на свой многолетний политический опыт. Также он подробно описывает свой взгляд на главные принципы управления подданными. Несмотря на двадцать с лишним веков, труд не теряет актуальности и по сей день. Извлечённую мудрость можно использовать не только на политическом, но и на поприще бизнеса.

Джон Локк – «Два трактата о правлении»

Английский мыслитель в первой части своего труда громит монархию, как форму правления, приводя десятки весьма веских причин отказаться от престолонаследования. По его мнению, это противоестественно. Далее он описывает политическую борьбу, какой она должна быть – жестокой, как в животном мире. Победитель получает всё, а неудачник погибает – звучит жёстко, но суть остаётся таковой и по сей день.

Миямото Мусаси – «Книга Пяти Колец»

В этой книге японский философов Нового Времени знакомит нас с азиатским подходом к государственной власти. Разумеется, нашлось место и особой гармонии между силой духа и физикой. Метафорически он описывает тонкости владения мечом, но все принципы применимы и без него, ведь ключевые законы мироздания едины в любой сфере.