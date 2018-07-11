Линейка топоров

Уж кто-кто, а шведы точно знают толк в топорах. Недавно два бренда с длинной историей Hultafors и Hults Bruk объединились и создали впечатляющую коллекцию топоров.

Лезвие выковано вручную из высококачественной стали и закалено, что многократно увеличивает срок службы инструмента. Древко также вырезано и обработано льняным маслом вручную. Топоры поставляются уже заточенными и отполированными. В комплект входят и специальные чехлы из толстой, зернистой кожи. Набор состоит из четырёх топоров – мини-топорик для плотницких нужд, топор для рубки брёвен, топор-колун и двусторонний топор с длинной прямой ручкой.