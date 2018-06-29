Серебряная зажигалка Zippo

В середине XVIII века американские путешественники начали вырезать барельефы из серебряных монет. Со временем это стало одним из жанров искусства недавно образованного государства. Последователи есть и сегодня. Например, компания Silver Piston выпускает специальную модифицированная, украшенную версию зажигалки Zippo.
Для этого используется 5-центоваые монеты и ручной труд. После того, как монету прикрепили к корпусу зажигалки, всё вместе проходит процесс искусственного состаривания, окисления. Разумеется, невозможно найти две одинаковые зажигалки. В результате получается великолепный карманный аксессуар, который ко всему прочему ещё и выполняется полезную «огненную» функцию. Стоимость – 175 долларов США.
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