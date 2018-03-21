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Выбираем ремень – что нужно знать

Выбираем ремень – что нужно знать
MagMens
MagMens
21 Мар, 2018 / 879 Просмотров

В вопросах стилях мелочей не бывает – важно ВСЁ!

Устройство

Любой ремень состоит из пряжки и ленты. Тьму лет назад изобретение пряжки с язычком сделало настоящую революцию в сфере одежды и военного обмундирования. Теперь же это само собой разумеющаяся деталь. Также иногда ленту снабжают наконечником, который защищает от износа, а пряжку – шлёвкой для того, чтобы это наконечник придерживать.

Тип ремня №1 – строгий

Пряжка у таких ремней, как правило, гладкая и блестящая. Чаще всего металлического цвета. Форма – прямоугольник. Строгий ремень почти никогда не бывает широким, его ширина – всего 3-4 см. Чаще всего делается из кожи. Если вы борец за права животных, то выберите качественную искусственную кожу. Если нет, то берите воловью (более плотная и прочная) или телячью (более гибкая и эластичная) кожу. Иногда можно покрасоваться крокодиловой или змеиной. Цвет у таких ремней традиционный – чёрный или тёмно-коричневый. Летом допустимо выбрать белый или бежевый. Текстура ремня должна совпадать с обувью, а пряжка – с другими металлическими элементами вашего образа.

Тип ремня №2 – повседневный

Тут допустима фантазия и эксперименты. По ширине они могут быть больше – 3,5 – 4,5 см. Ремни не шире 4 см лучше носить с джинсами или брюками нестрого покроя. Более широкие желательно дополнить красивой пряжкой. Цвет у повседневных ремней, как правило, коричневый, всех оттенков. Конечно, можно попробовать и ремни ярких цветов.

Пряжки у таких ремней бывают разными. Если прямоугольные рамки, то массивнее и больше, чем у строгих.

Бывают пряжки-бляхи с ровной поверхностью, где обычно размещают какие-нибудь символы или надписи.

Автоматические пряжки технически устроены иначе. Тут нет отверстий, а фиксация осуществляется через зацепы чешуйчатой конструкции.

Холщовые или плетёные ремни часто снабжают пряжками в форме буквы «О» или «D».

Синтетические текстильные ремни почти всегда застёгивают пряжкой замком.

Материал

  • Кожа натуральная. Классика. Такой ремень прослужит вам долгие годы.
  • Плетёная кожа. Плетёный из кожаных полосок разного цвета ремень всегда будет смотреться свежо и легко. Отлично сочетается с полу-деловым стилем.
  • Тиснёная кожа. Украшенная тиснением кожа хорошо смотрится с джинсами.
  • Кожа + лента. Хороший вариант для загородных мероприятий.
  • Замша. Более мягкая на ощупь, но более подверженная износу. На любителя.
  • Плетёная ткань. Повседневный, молодёжный вариант.
  • Верёвка. Морской стиль хорошо сочетается с бежевой верёвкой или имитацией под неё.
  • Холщовая ткань. Для тех, кто ценит практичность и простоту.
  • Винил. Слишком экстравагантно. Подойдёт только подросткам.

Когда нужен ремень

Ремень нужен всегда, когда вы надеваете штаны (или шорты) со шлёвками на поясе. С деловыми брюками – строго обязательно. И ещё – ремень выполняет ту же функцию, что и подтяжки, а потому и то, и другое вместе носить нельзя.

Как сочетать

Ремень в строгом стиле должен сочетаться по цвету кожи с обувью и по фактуре пряжки с металлическими элементами стиля – очки, запонки, часы. В повседневном стиле свободы побольше – тут дело вкуса. Можно пробовать любые сочетания.

Размер

У ремней тоже есть размеры. Измерьте обхват пояса и добавьте 5-7 см.

Как выбрать

Перед покупкой сделайте эти простые манипуляции с понравившимся ремнём.

  • Согните и посмотрите нет ли на коже трещин.
  • Просмотрите край – он должен быть обшит ровным мелкими стежками без торчащих ниток.

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