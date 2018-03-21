Выбираем ремень – что нужно знать

В вопросах стилях мелочей не бывает – важно ВСЁ!

Устройство

Любой ремень состоит из пряжки и ленты. Тьму лет назад изобретение пряжки с язычком сделало настоящую революцию в сфере одежды и военного обмундирования. Теперь же это само собой разумеющаяся деталь. Также иногда ленту снабжают наконечником, который защищает от износа, а пряжку – шлёвкой для того, чтобы это наконечник придерживать.

Тип ремня №1 – строгий

Пряжка у таких ремней, как правило, гладкая и блестящая. Чаще всего металлического цвета. Форма – прямоугольник. Строгий ремень почти никогда не бывает широким, его ширина – всего 3-4 см. Чаще всего делается из кожи. Если вы борец за права животных, то выберите качественную искусственную кожу. Если нет, то берите воловью (более плотная и прочная) или телячью (более гибкая и эластичная) кожу. Иногда можно покрасоваться крокодиловой или змеиной. Цвет у таких ремней традиционный – чёрный или тёмно-коричневый. Летом допустимо выбрать белый или бежевый. Текстура ремня должна совпадать с обувью, а пряжка – с другими металлическими элементами вашего образа.

Тип ремня №2 – повседневный

Тут допустима фантазия и эксперименты. По ширине они могут быть больше – 3,5 – 4,5 см. Ремни не шире 4 см лучше носить с джинсами или брюками нестрого покроя. Более широкие желательно дополнить красивой пряжкой. Цвет у повседневных ремней, как правило, коричневый, всех оттенков. Конечно, можно попробовать и ремни ярких цветов.

Пряжки у таких ремней бывают разными. Если прямоугольные рамки, то массивнее и больше, чем у строгих.

Бывают пряжки-бляхи с ровной поверхностью, где обычно размещают какие-нибудь символы или надписи.

Автоматические пряжки технически устроены иначе. Тут нет отверстий, а фиксация осуществляется через зацепы чешуйчатой конструкции.

Холщовые или плетёные ремни часто снабжают пряжками в форме буквы «О» или «D».

Синтетические текстильные ремни почти всегда застёгивают пряжкой замком.

Материал

Кожа натуральная. Классика. Такой ремень прослужит вам долгие годы.

Плетёная кожа. Плетёный из кожаных полосок разного цвета ремень всегда будет смотреться свежо и легко. Отлично сочетается с полу-деловым стилем.

Тиснёная кожа. Украшенная тиснением кожа хорошо смотрится с джинсами.

Кожа + лента. Хороший вариант для загородных мероприятий.

Замша. Более мягкая на ощупь, но более подверженная износу. На любителя.

Плетёная ткань. Повседневный, молодёжный вариант.

Верёвка. Морской стиль хорошо сочетается с бежевой верёвкой или имитацией под неё.

Холщовая ткань. Для тех, кто ценит практичность и простоту.

Винил. Слишком экстравагантно. Подойдёт только подросткам.

Когда нужен ремень

Ремень нужен всегда, когда вы надеваете штаны (или шорты) со шлёвками на поясе. С деловыми брюками – строго обязательно. И ещё – ремень выполняет ту же функцию, что и подтяжки, а потому и то, и другое вместе носить нельзя.

Как сочетать

Ремень в строгом стиле должен сочетаться по цвету кожи с обувью и по фактуре пряжки с металлическими элементами стиля – очки, запонки, часы. В повседневном стиле свободы побольше – тут дело вкуса. Можно пробовать любые сочетания.

Размер

У ремней тоже есть размеры. Измерьте обхват пояса и добавьте 5-7 см.

Как выбрать

Перед покупкой сделайте эти простые манипуляции с понравившимся ремнём.