Выбираем ремень – что нужно знать

В вопросах стилях мелочей не бывает – важно ВСЁ!
Устройство
Любой ремень состоит из пряжки и ленты. Тьму лет назад изобретение пряжки с язычком сделало настоящую революцию в сфере одежды и военного обмундирования. Теперь же это само собой разумеющаяся деталь. Также иногда ленту снабжают наконечником, который защищает от износа, а пряжку – шлёвкой для того, чтобы это наконечник придерживать.
Тип ремня №1 – строгий
Пряжка у таких ремней, как правило, гладкая и блестящая. Чаще всего металлического цвета. Форма – прямоугольник. Строгий ремень почти никогда не бывает широким, его ширина – всего 3-4 см. Чаще всего делается из кожи. Если вы борец за права животных, то выберите качественную искусственную кожу. Если нет, то берите воловью (более плотная и прочная) или телячью (более гибкая и эластичная) кожу. Иногда можно покрасоваться крокодиловой или змеиной. Цвет у таких ремней традиционный – чёрный или тёмно-коричневый. Летом допустимо выбрать белый или бежевый. Текстура ремня должна совпадать с обувью, а пряжка – с другими металлическими элементами вашего образа.
Тип ремня №2 – повседневный
Тут допустима фантазия и эксперименты. По ширине они могут быть больше – 3,5 – 4,5 см. Ремни не шире 4 см лучше носить с джинсами или брюками нестрого покроя. Более широкие желательно дополнить красивой пряжкой. Цвет у повседневных ремней, как правило, коричневый, всех оттенков. Конечно, можно попробовать и ремни ярких цветов.
Пряжки у таких ремней бывают разными. Если прямоугольные рамки, то массивнее и больше, чем у строгих.
Бывают пряжки-бляхи с ровной поверхностью, где обычно размещают какие-нибудь символы или надписи.
Автоматические пряжки технически устроены иначе. Тут нет отверстий, а фиксация осуществляется через зацепы чешуйчатой конструкции.
Холщовые или плетёные ремни часто снабжают пряжками в форме буквы «О» или «D».
Синтетические текстильные ремни почти всегда застёгивают пряжкой замком.
Материал
- Кожа натуральная. Классика. Такой ремень прослужит вам долгие годы.
- Плетёная кожа. Плетёный из кожаных полосок разного цвета ремень всегда будет смотреться свежо и легко. Отлично сочетается с полу-деловым стилем.
- Тиснёная кожа. Украшенная тиснением кожа хорошо смотрится с джинсами.
- Кожа + лента. Хороший вариант для загородных мероприятий.
- Замша. Более мягкая на ощупь, но более подверженная износу. На любителя.
- Плетёная ткань. Повседневный, молодёжный вариант.
- Верёвка. Морской стиль хорошо сочетается с бежевой верёвкой или имитацией под неё.
- Холщовая ткань. Для тех, кто ценит практичность и простоту.
- Винил. Слишком экстравагантно. Подойдёт только подросткам.
Когда нужен ремень
Ремень нужен всегда, когда вы надеваете штаны (или шорты) со шлёвками на поясе. С деловыми брюками – строго обязательно. И ещё – ремень выполняет ту же функцию, что и подтяжки, а потому и то, и другое вместе носить нельзя.
Как сочетать
Ремень в строгом стиле должен сочетаться по цвету кожи с обувью и по фактуре пряжки с металлическими элементами стиля – очки, запонки, часы. В повседневном стиле свободы побольше – тут дело вкуса. Можно пробовать любые сочетания.
Размер
У ремней тоже есть размеры. Измерьте обхват пояса и добавьте 5-7 см.
Как выбрать
Перед покупкой сделайте эти простые манипуляции с понравившимся ремнём.
- Согните и посмотрите нет ли на коже трещин.
- Просмотрите край – он должен быть обшит ровным мелкими стежками без торчащих ниток.
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