Носи усы, носи, не ссы!

Очень яркая часть внешности мужчины. Некоторым они идут. У некоторых они вообще слились воедино со всем образом – Фрэнк Заппа, Иосиф Сталин, Михаил боярский, Эркюль Пуаро, Альберт Эйнштейн, Фредди Меркьюри. Но не всем они подходят. Увы и ах. Вот, например, неплохой актёр Майкл Сера. Ужас.

Сегодня усы ассоциируются с 70 или 80-ми годами. И это не единственный минус:

Стиль. Чтобы носить усы, сначала нужно провести тщательный анализ своей внешности, формы лица, носа, подбородка. Ведь заранее нельзя узнать пойдут они вам или нет. Кому-то идут чапаевские усы, кто-то будет отлично смотреться с висячими гуцульскими, а кому-то вообще никакие не идут.

Посмотрите на актёра Генри Кавилла – с усами и небритостью он походит на какого-то бомжа, зато с гладко выбритым лицом он красавчик-супермен.

А вот Стэнли Туччи в сериале «Милые кости» очень похож на маньяка именно из-за этих гадких усиков.

Уход. За ними нужно регулярно ухаживать – подстригать, причёсывать, закручивать (если вы последователь Сальвадора Дали) и т.д. Не все готовы тратить на усы так много времени и сил. Еда. Иногда кусочки пищи могут застревать в усах – смотрится мерзко. Особенно коварны в этом плане крошки. Ваш ухоженный образ может разрушиться моментально, как только незаметная для вас крошка притаится над вашей губой. Цвет. У многих усы по цвету отличаются от волос на голове, что выглядит, как минимум, странно. Щекотка и покалывание. Даже самые ухоженные могут не нравится девушкам во время поцелуев, а потому придётся выбирать. Возраст. Усы часто старят мужчину. Если вы не хотите в 30 выглядеть на 40, оставьте эту затею. Народная мудрость. Пословицы и поговорки не высокого мнения об усачах.

Велики усы, а все бороды не выкроишь.

Бедному только и остаётся, что усы покручивать.

Борода не в честь, а усы и у кошки есть.

Не всяк, кто усат, — мужчина: усы и кошка имеет, бороду — козёл.

Много красы: одни скулы да усы.

Хотя и есть плюсы:

Красота. Если вам удастся подобрать красивые усы, то вы сразу же выигрываете по сравнению со своими безусыми соперниками. Растительность на лице придаёт некий творческий флёр в противовес одинаковому офисному планктону.

Статус. Психологически усатые мужчины воспринимают намного лучше. Говорят, были даже какие-то исследования, в ходе которых выяснилось, что усачи быстрее продвигаются по карьерной лестнице. Возраст. Да, иногда это нужно и хочется. Мужчина с усами кажется более зрелым со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эмоции. Усы скрывают почти полностью ваш рот. Это может пригодиться, когда нужно оставить незамеченной ухмылку или неуместную улыбочку. Маскировка. Если вы хотите по каким-то причинам кардинально сменить образ, то достаточно несколькими движениями бритвой избавиться от усов, и вас трудно будет узнать!

Какие усы не пойдут никому

Слишком объёмные. Это просто-напросто непрактично.

Слишком эпатажные. Если вы не имеете статус фэшн-блоггера или фрика-мутанта, то лучше такие усы и бороду иметь просто в накладном виде, на случай карнавала.

Косите под казака?

А с такими вам не отделаться от сравнений с моржом.

Что за жиденькое убожество?

Это не усы, а стихийное бедствие. Как вообще можно с такими существовать?

Итак – усы идут не всем. Попробуйте некоторые фасоны и решите для себя.