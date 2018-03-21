Носи усы, носи, не ссы!

Очень яркая часть внешности мужчины. Некоторым они идут. У некоторых они вообще слились воедино со всем образом – Фрэнк Заппа, Иосиф Сталин, Михаил боярский, Эркюль Пуаро, Альберт Эйнштейн, Фредди Меркьюри. Но не всем они подходят. Увы и ах. Вот, например, неплохой актёр Майкл Сера. Ужас.
Сегодня усы ассоциируются с 70 или 80-ми годами. И это не единственный минус:
- Стиль. Чтобы носить усы, сначала нужно провести тщательный анализ своей внешности, формы лица, носа, подбородка. Ведь заранее нельзя узнать пойдут они вам или нет. Кому-то идут чапаевские усы, кто-то будет отлично смотреться с висячими гуцульскими, а кому-то вообще никакие не идут.
Посмотрите на актёра Генри Кавилла – с усами и небритостью он походит на какого-то бомжа, зато с гладко выбритым лицом он красавчик-супермен.
А вот Стэнли Туччи в сериале «Милые кости» очень похож на маньяка именно из-за этих гадких усиков.
- Уход. За ними нужно регулярно ухаживать – подстригать, причёсывать, закручивать (если вы последователь Сальвадора Дали) и т.д. Не все готовы тратить на усы так много времени и сил.
- Еда. Иногда кусочки пищи могут застревать в усах – смотрится мерзко. Особенно коварны в этом плане крошки. Ваш ухоженный образ может разрушиться моментально, как только незаметная для вас крошка притаится над вашей губой.
- Цвет. У многих усы по цвету отличаются от волос на голове, что выглядит, как минимум, странно.
- Щекотка и покалывание. Даже самые ухоженные могут не нравится девушкам во время поцелуев, а потому придётся выбирать.
- Возраст. Усы часто старят мужчину. Если вы не хотите в 30 выглядеть на 40, оставьте эту затею.
- Народная мудрость. Пословицы и поговорки не высокого мнения об усачах.
- Велики усы, а все бороды не выкроишь.
- Бедному только и остаётся, что усы покручивать.
- Борода не в честь, а усы и у кошки есть.
- Не всяк, кто усат, — мужчина: усы и кошка имеет, бороду — козёл.
- Много красы: одни скулы да усы.
Хотя и есть плюсы:
- Красота. Если вам удастся подобрать красивые усы, то вы сразу же выигрываете по сравнению со своими безусыми соперниками. Растительность на лице придаёт некий творческий флёр в противовес одинаковому офисному планктону.
- Статус. Психологически усатые мужчины воспринимают намного лучше. Говорят, были даже какие-то исследования, в ходе которых выяснилось, что усачи быстрее продвигаются по карьерной лестнице.
- Возраст. Да, иногда это нужно и хочется. Мужчина с усами кажется более зрелым со всеми вытекающими отсюда последствиями.
- Эмоции. Усы скрывают почти полностью ваш рот. Это может пригодиться, когда нужно оставить незамеченной ухмылку или неуместную улыбочку.
- Маскировка. Если вы хотите по каким-то причинам кардинально сменить образ, то достаточно несколькими движениями бритвой избавиться от усов, и вас трудно будет узнать!
Какие усы не пойдут никому
Слишком объёмные. Это просто-напросто непрактично.
Слишком эпатажные. Если вы не имеете статус фэшн-блоггера или фрика-мутанта, то лучше такие усы и бороду иметь просто в накладном виде, на случай карнавала.
Косите под казака?
А с такими вам не отделаться от сравнений с моржом.
Что за жиденькое убожество?
Это не усы, а стихийное бедствие. Как вообще можно с такими существовать?
Итак – усы идут не всем. Попробуйте некоторые фасоны и решите для себя.
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