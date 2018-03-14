5 самых модных мужских стрижек года

Знаменитые мужчины мира в большинстве случае выбирают один из этих вариантов.
Ультракороткая стрижка
Очень просто вариант – короткая стрижка машинкой. При некоторой ловкости можно стричься даже самому. Такая стрижка придаст мужественности и простоты (в хорошем смысле). В сочетании с бородой несёт в себе черты бунтарства.
Андеркат
Тоже очень модно в последние годы – затылок и виски стригутся коротко, а сверху оставляются относительно длинные волосы. Встречаются вариант и с вполне обычными в 2-3 см, и с реальными джунглями, которые ещё иногда укладывают или собирают в пучок. При этом должны быть чётко видны границы между участками с короткими и длинными волосами.
Также можно на виске или затылке выбрить какой-нибудь узор и несколько полос.
Канадка
Эта стрижка называется в России так, потому, что именно с такой к нам приезжали канадские хоккеисты в 70-х годах. В Северной Америке её называю Marine (морпех). Она отчасти напоминает андеркат. Разница в том, что тут переход, наоборот, должен быть плавным.
Удлинённый боб
Длинные волосы возвращаются. Эта причёска имеется несколько вариантов. Длинные, слегка вьющиеся волосы могут относительно аккуратно обрамлять лицо, а могут быть зачёсанными назад.
Цезарь
Короткая стрижка с чётко отделённой чёлкой. Должен присутствовать элемент лёгкой небрежности. Классно смотрится и с бородой, и со щетиной, и с гладко выбритым подбородком. Очень многие известные мужчины стригутся именно так.
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