Дело в шляпе – как и с чем носить головной убор

В последние годы всё больше голливудских звёзд включают в свой гардероб шляпы. В большинстве случаев это смотрится отлично и гармонично вписывает в лук. Однако, чтобы этого достичь, важно знать некоторые правила.

Хомбург

Это строгий головной убор, который подходит для серьёзных мероприятий. На нём нет вмятин сбоку, но имеется углублении сверху, на тулье. Этот тип головного убора считается британским.

Хомбург сочетается с более или менее строгим костюмом-двойкой. Обувь желательно тоже выбрать строгую – оксфорды будут в самый раз.

Канотье

Лёгкая, летняя шляпа для южных стран. Делают такой головной убор из плотной соломы. Канотье были в моде в начале XX века, но и сейчас отлично смотрится.

Эта шляпа хороша с классическими джинсами, клетчатыми рубашками светлых тонов (кэжуал). Канотье придаёт мужчине благородство в американского стиле.

Федора

Эта шляпа лучше всего подходит для ношения в современном городе. Этот головной убор из фетра вошёл в моду из-за того, что их носили американские гангстеры 20-30 годов. На шляпе должны быть вмятины на боках и передней части.

Федору можно считать универсальным головным убором. Тёмные варианты отлично смотрятся в команде со строгими брюками, пиджаком, пальто. Тёмно-зелёные или коричневые федоры сочетаются с полуспортивными-блейзерами.