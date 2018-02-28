Чем заменить списки дел и почему они неэффективны

Каждый из нас старается быть эффективным: всё успевать и ничего не упускать из виду. В какой-то момент все взрослые люди начинают составлять списки дел на день/неделю/месяц/год. На каком-то этапе это помогает, но затем их полезность начинает падать и вот почему:
- Слишком большой выбор. Психологи выяснили, что человеку для начала действий нужно отсутствие выбора. Только в таком случае он немедленно приступает к делам. А десятки запланированных действий вводят нас в ступор.
- Различие между делами. Если использовать метод простых списков, то простецкие дела на 5 минут будут соседствовать с гораздо более сложными, которые отнимают у человека час или даже больше. Психологически это подталкивает нас делать сначала мелкие, а в это время самые сложные часто остаются невыполненными, что пагубно сказывается на суммарной эффективности всего периода, ведь давно известно, что нужно сначала делать самое сложное.
- Хаотичность списка. Часто мы просто пишем в столбик дела, забывая о том, что желательно их выстроить в определённом порядке и сгруппировать похожие задачи. Так вы сумеете сделать гораздо больше.
Приёмы повышения продуктивности
Приём 1 – календарь
Если вы будете писать свои дела просто на бумажке, толку будет мало. Гораздо полезнее писать эти дела в календаре. Так психологически у вас появится ограничение во времени, что будет держать вас в тонусе. Откладывать дела на завтра нельзя, завтра будет новый список. Кроме того, важно внутри каждого дня хотя бы приблизительно ограничить временные рамки на выполнение каждой задачи.
Приём 2 – правило двух минут
Каждый, кто пытается планировать дела, сталкивается с тем, что человек стремится насытить свой список большим количество мелких задачек, которые отвлекают от более крупных. Чтобы этого не было, рекомендуем использовать гениально простое правила – «правило двух минут». Если у вас появилась задача, которую можно сделать за 2 минуты, то вы её не пишите, а просто тут же делаете, без промедления. Надо – делаете. Так вы не только сократите свои списки, но и приучите себя к труду, что потом можно будет распространить и на более продолжительные дела.
Приём 3 – полезные привычки
Иногда очень полезно привнести в свою жизнь некоторую систематичность. Например, некоторые дела, которые могут отвлекать вас в течение дня лучше делать каждый день в определённое время. Например, проверять почту и соцсети в обед или в конце дня, убираться в жилище, например, по субботам. Со временем, это станет вашей полезной привычкой, и дела будут делаться легко, быстро и «на автомате».
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