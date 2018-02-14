15 товаров для бороды с AliExpress

Борода требует очень тщательного ухода, и эти вещи здорово облегчат жизнь!
Мини-триммер
За 889 рублей можно приобрести компактный, работающий от сети триммер, который поможет вам контролировать длину вашей бороды.
Триммер
За 1616 рублей есть более продвинутый аппарат. В комплект с беспроводным триммером входит большое количество насадок.
Бритва-триммер
Этот беспроводной триммер одновременно является ещё и бритвой. Цена – 1625 рублей.
Универсальный триммер
Универсальное устройство по уходу за всеми частями лица — 7 в 1. Цена – 1924 рубля.
Бритва
Для подравнивания контуров бороды лучше всего подходит опасная бритва – 414 рублей.
Расчёска
Складная расчёска для бороды с открывалкой – 285 рублей.
Складной гребень
Красивый гребень для бороды. Материал – сандаловое дерево. Цена – 461 рубль.
Ещё один гребень
Эта вещица легко помещается в карман и не вызывает статическое электричество – 154 рубля.
Щётка
Удобная щётка из щетины дикого кабаны – 164 рубля.
Масло
Это масло стимулирует рост бороды и улучшает её состояние – 269 рублей.
Воск
За 220 рублей есть воск для укладки бороды и усов.
Набор для ухода
Набор для ухода – масло, воск, гребень. 767 рублей.
Набор для стрижки
Набор: ножницы, щётка, гребень складной, гребень цельный, мешочек для хранения. 1059 рублей.
Лекало
Удобная вещь, которая упрощает фигурную стрижку бороды, усов и волос – 72 рубля.
Накидка для стрижки
Удобная вещь, которая сохранит порядок и чистоту. Теперь ни один состриженный волосок не упадёт туда, куда не нужно – 176 рублей.
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