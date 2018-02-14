15 товаров для бороды с AliExpress

Борода требует очень тщательного ухода, и эти вещи здорово облегчат жизнь!

Мини-триммер

За 889 рублей можно приобрести компактный, работающий от сети триммер, который поможет вам контролировать длину вашей бороды.

Триммер

За 1616 рублей есть более продвинутый аппарат. В комплект с беспроводным триммером входит большое количество насадок.

Бритва-триммер

Этот беспроводной триммер одновременно является ещё и бритвой. Цена – 1625 рублей.

Универсальный триммер

Универсальное устройство по уходу за всеми частями лица — 7 в 1. Цена – 1924 рубля.

Бритва

Для подравнивания контуров бороды лучше всего подходит опасная бритва – 414 рублей.

Расчёска

Складная расчёска для бороды с открывалкой – 285 рублей.

Складной гребень

Красивый гребень для бороды. Материал – сандаловое дерево. Цена – 461 рубль.

Ещё один гребень

Эта вещица легко помещается в карман и не вызывает статическое электричество – 154 рубля.

Щётка

Удобная щётка из щетины дикого кабаны – 164 рубля.

Масло

Это масло стимулирует рост бороды и улучшает её состояние – 269 рублей.

Воск

За 220 рублей есть воск для укладки бороды и усов.

Набор для ухода

Набор для ухода – масло, воск, гребень. 767 рублей.

Набор для стрижки

Набор: ножницы, щётка, гребень складной, гребень цельный, мешочек для хранения. 1059 рублей.

Лекало

Удобная вещь, которая упрощает фигурную стрижку бороды, усов и волос – 72 рубля.

Накидка для стрижки

Удобная вещь, которая сохранит порядок и чистоту. Теперь ни один состриженный волосок не упадёт туда, куда не нужно – 176 рублей.