8 книг, которые помогут вам разбираться в искусстве

Каждый мужчина, который претендует на звание образованного человека, должен разбираться в искусстве. Хотя бы немного. Лишним никогда не будет. Эти книги помогут вам понять мир современного искусства, а возможно (!) даже полюбить его.

Бэнкси – «Wall and Piece»

В этой книге речь идёт о весьма специфическом виде искусства – граффити. Они считаются прямыми наследника наскальной живописи пещерных людей. Очень удобно любые настенные рисунка назвать вандализмом, даже не пытаясь проникнуть в их суть. Не надо так. Книгу написал именитый мастер жанра – великий и ужасный Бэнкси. В ней присутствуют забавные истории из его жизни, детали из биографии и множество иллюстраций (разве можно изучать искусство без репродукций?).

Сэм Филлипс – «…Измы. Как понимать современное искусство»

А эта книга рассматривать современное искусство в общем. Тут понятным языком всё раскладывается по полочкам. Журналист и искусствовед из Великобритании Сэм Филлипс расскажет о жанрах, стилях и школах. После прочтения книги вы по-новому посмотрите на творчество XX века и уже не будете напыщенно фыркать у полотен кубистов или абстракционистов.

Алекс Росс – «Дальше – шум. Слушая XX век»

Это произведение погружает вас в удивительный мир музыки XX века. Тут вы найдёте и Париж 20-х годов, и нацистскую Германию, и Китай, и Венскую оперу, и экспериментальную Европу 80-х годов, и джаз/блюз Нью-Йорка 70-х. Не обойдут стороной даже так называемых «электронщиков». К тому же вы поймёте не только особенности того или иного стиля, но и его связь с судьбоносными событиями эпохи.

Михали Сапонов – «Менестрели»

Здесь автор начинает издалека. Если вы хотите понять современную музыку, то нужно искать в Средних веках, или даже глубже. Корни музыкальных традиций находятся на расстоянии в 600-700 лет, а то и дальше. Удивительно, но суть приёмов с тех пор поменялась относительно мало. Музыка бродячих музыкантов трубадуров и менестрелей является прямым предков современных жанров.

Николаус Арнокур – «Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди»

Автор данной книги не теоретик, а практикующий музыкант, потому его взгляд на эту грань человеческого искусства отличается от профессорского. После прочтения вы уже не сможете смотреть на академическую музыку по-старому.

Даниэль Арасс – «Истории картин»

Эта книга представляет собой расшифровку 25 передач на французском радио France Culture. Автор уже покинул наш мир, но труды его живут и помогают простым смертным проникнуться идеей живописи и узнать много нового. Книги побуждает нас не просто заново посмотреть на уже известные полотна, но и постараться разгадать некоторые почти детективные истории, которые с ними связаны.

Эрнст Гомбрих – «Искусство и иллюзия»

Труды этого искусствоведа уже не один десяток лет помогают рабочему классу разобраться в хитросплетениях возвышенного творчества. В данной книге речь зайдёт о визуальном восприятии живописи. Несмотря на тему, которая на первый взгляд кажется скучной, книга читается на одном дыхании.

Виктор Мизиано – «Пять лекций о кураторстве»

Тут рассказывается о роли в современном искусстве «куратора». Оказывается, без него ничего не работает. Возвышенные творческие натуры гибли бы пачками от передоза или голода, если бы им не помогали люди, которых можно называть и продюсерами, и кураторами, и менеджерами. Автор откровенно расскажет о всей той системе выставок, музеев и грантов, которая окружает человека с кистью.