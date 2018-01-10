6 признаков того, что борода не работает на вас

В наши дни борода стала невероятно популярной. Всех хотят быть ламбер-сексуалами. И мы с этим согласны. Борода – это здорово. Однако это, увы, дано не каждому. У некоторых борода растёт так, что уж лучше совсем без неё.

Лысые пятна

Вам выдрали клок бороды в уличной драке? Или, может быть, это врач выбрил вам эти пятна из-за какой-то кожной болезни? Причин для исчезновения целых участков растительности на лице может быть много. В любом случае такая борода смотрится ужасно, и от неё лучше отказаться.

Борода на шее

Это тоже выглядит не лучшим образом – волосы начинают слишком низко на подбородке, на шее они становятся гуще и плавно переходят в волосы на груди. Даже если тщательно формировать бороду, она всё равно выглядит как ремешок на подбородке. Уж лучше совсем без бороды.

«Пятнистая» борода

Если ваша растительность на лице похожа не на пышный лес, а на плохо политый запущенный газон, то пришло время заняться ландшафтным дизайном. Это весьма распространённое явление – у очень многих мужчин борода растёт неравномерно, и это смотрится плохо. Лучше уж полностью побриться.

Кучеряшки

Ваши волосы на лице почти неотличимы от волос в промежности? У вас два пути – попробуйте привести их (волосы на лице) в порядок маслом для бороды и расчёской или, если это не получается, просто сбрейте бороду совсем.

Цветная

Возможно, это временная мода, но пока дела таковы, что борода должна быть однородной по цвету и фактуре. Если у вас смесь чёрных, рыжих и седоватых волос, то это смотрится не слишком привлекательно.

Подростковая бородка

Если у вас под носом целых 14 волосков на подбородке аж 11, то это не борода, а какая-то пародия. Сбрейте всё немедленно!