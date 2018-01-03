11 отличных привычек, которые приведут вас к успеху

Полезные действия было бы разумно ввести в привычку. Так вы будете их выполнять на автоматизме, а не заставлять себя каждый раз.

Правильно поставленные цели

Правильно поставленные цели – это уже большой шаг к их реализации. Те, кто почитывает «достиженческую» литературу, наверняка вспомнят систему построения целей SMART. Эта аббревиатура содержит в себе все необходимые качества цели: конкретность, измеримость, достижимость, актуальность, ограниченность по времени. Итак, желательно выработать привычку все свои желания пропускать через это SMART-сито.

Работа с подсознанием

Человеческая психология – сложнейшая вещь. Разум человека обладает невероятной силой, и надо силу эту использовать. Правильный эмоциональный настрой должен стать вашей привычкой. Оптимизм и визуализация цели помогает выполнять любую работу быстрее и качественнее. Есть ещё один простой совет – ваше подсознание в наибольшей степени открыто вечером перед отходом ко сну. Именно перед сном лучше всего представить себе конечную цель каких-то усилий.

Непривычные условия

В любой деятельность всегда будет полезно сменить обстановку. Привычные условия могут вогнать вас в творческий ступор, в то время, как что-то свеженькое и необычно может стать тем самым импульсом, который отделит вас от толпы одинаковых коллег и позволит взрастить в своём уме новые, революционные идеи. Возьмите в привычку время от времени получать новые впечатления от чего-то для вас необычного – книги не вашего жанра, места, где никогда не были, люди, с которыми никогда не были знакомы и т.д.

Изучайте биографии успешных людей

Да, совет простой, но не забывайте о том, что необходимо обращать внимание не на конечный благоприятный результат, а на процесс достижения этого результата. Также лучше выбирать мемуары и биографии именно тех людей, которые трудились в вашей конкретной сфере. Постарайтесь подменить полезные навыки и детали, а потом пробуйте внедрять их в свою жизнь. Полностью копировать нет смысла, но отдельные моменты вполне можно перенять.

Автоматизм

Наиболее используемые навыки и действия должны выполняться в автоматическом режиме. Только так можно повысить эффективность и скорость. Каждое действие нужно освоить именно до такой степени. Только потом можно изучать что-то новое.

Учение и практика

Учиться тоже нужно уметь. Усвойте базовые принципы обучения. Первый — «от простого к сложному». Любую комбинированную, сложную вещь можно разбить на более простые составляющие и постепенно вникнуть даже в наиболее трудные вопросы. Второй принцип – практика. Любые теоретические знания желательно сразу закрепить на практике и примерах. Лишь теоретические знания не задерживаются в голове, а в сочетании с практикой каждый навык закрепится в вашем мозгу намного лучше.

На начальном этапе количество важнее качества

Чтобы чего-то добиться, нужно пробовать снова и снова. У каждого гения есть великое множество неудачных попыток. Пабло Пикассо написал тысячи картин, но лишь малая их часть считается шедеврами. Эйнштейн прославился всего несколькими научными работами, в то время, как общее количество его статей – 248. Вам необходимо сгенерировать как можно больше идей, ведь никто не знает, какая именно «выстрелит».

Результаты

Для развития нужна постоянная мотивация. И ей может стать отслеживание результатов ваших усилий. Потому не стоит пренебрегать этим – обязательно следите за прогрессом, и это придаст вам ещё больше сил для дальнейших успехов.

Наставник

В любом деле хорошо иметь человека, который знает и умеет больше вас. В таком случае вы всегда можете получить дельный совет и практические подсказки. К тому же реальный пример перед глазами будет тянуть вас вверх, к прогрессу и развитию. Возьмите в привычку всегда по возможности находить себе товарища, который сильнее, умнее и опытнее вас.

Смена наставника

Помните также, что желательно время от времени находить новых наставников, которые помогут освоить другие навыки и углубить уже имеющиеся. Постарайтесь привить себе привычку находиться в постоянном поиске людей, которые могут что-то посоветовать или хотя бы быть примером.

Гибкость

В идеале не должно быть ничего постоянного. Нужна гибкость, вариативность, умение подстраиваться под меняющиеся условия и возможности. Часто бывает полезно усилием воли посмотреть на ваши цели с других сторон. Это может привести к тому, что вам захочется от каких-то из них отказаться, какие-то скорректировать, а какие-то оставить без изменений. Это вполне разумно, и не нужно бояться этого.