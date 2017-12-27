25 лучших брендов часов класса люкс

Выбор часов делается совсем не так, как мы покупаем кроссовки и повседневную рубашку. Хотя бы потому, что цены тут значительно выше. Хорошие брендовые часы стоят тысячи долларов.

Выбор любой вещи начинается с выбора бренда. В случае с часами это не так просто. Вот наша подборка самых лучших брендов.

LANGE & SOHNE

История этого бренда достаточно длинна. Это, кстати, можно сказать почти о каждом имени в этом списке. Этот немецкий часовщик начал свой путь в 1845 году. За прошедшее время они выпустили множество часов, включая авиационные часы для немецких лётчиков во время Второй Мировой Войны, но наибольшая известность пришла к часам серии Lange 1.

AUDEMARS PIGUET

Этот швейцарец производит высококачественные механические часы с 1875 года. Учредители Edward Auguste Piguet и Jules Louis Audemars были экспертами в своих областях производства часов и продолжали шлифовать своё мастерство. В настоящее время бренд известен, главным образом, из-за линии часов Royal Oak.

BAUME & MERCIER

Хотите поговорить о чём-то действительно старом? Baume & Mercier! Этот бренд появился на свет за 30 лет до гражданской войны в Америке. В 1920-х этот швейцарский производитель вышел на международный уровень. В настоящее время бренд производит 6 моделей, цена на которые немного ниже, чем у конкурентов – 2-5 тысяч долларов.

BELL & ROSS

Это компания просто младенец – она основана в 1992 году. До 2002 года они переиздавали старые модели часов Sinn. Далее они перешли на собственные модели. С тех пор они стали известны любителям часов во всём мире из-за своей квадратной формы и авиационных черт.

GIRARD-PERREGAUX

Ранее считалось, что среди швейцарских производителей действует какое-то разделение труда. Например, одна фирма делает какую-то определённую часть часов, а другая – вторую и так далее. Но Girard-Perregaux стал первым производителем, который выпускал часы полностью из комплектующих собственного производства. Сама компания появилась в 1791 году. Наиболее известная их модель — Vintage 1945.

HAMILTON

Когда-то давно этот бренд выпускал часы в США. Его первые часы были карманными. Поступили в продажу они в 1892 году в Ланкастере (Пенсильвания). Потом они выпускали наручные милитари-часы во время двух мировых войн. В 1969 году они перенесли своё производство в Швейцарию, где и базируются до сих пор.

HUBLOT

Ещё один новичок в часовом мире. Бренд Hublot появился в 1980 году. Их отличительной чертой является большой прозрачных циферблат, через который виден часовой механизм. Их самая известная модель — Big Bang.

IWC SCHAFFHAUSEN

Эта компания располагается в Швейцарии, но основана она американцем. Поэтому он назвал своё детище очень громко – Международная Часовая Компания (IWC). Прежде чем основать то, что станет одним из самых уважаемых производителей часов на рынке, Флорентин Ариосто Джонс работал директором бостонской часовой компании. Джонс понял, что в США существует рынок швейцарских часов. Учитывая, что компания основана в 1868 года и живёт до сих пор, должны признать, что он был прав.

JAEGER-LECOULTRE

Этот производитель предлагает своим покупателям нечто большее, чем просто великолепные часы. С момента своего основания в 1833 году Jaeger-LeCoultre выпустил более 1000 различных моделей. Сегодня они, возможно, наиболее известны своими часами с хронографом Deep Sea и Memovox.

LONGINES

Компания Longines основанна в 1832 году и располагается в Сен-Имье, Швейцария. Она стала мировым лидером в производстве высококачественных механических часов. Самые узнаваемые модели — Hertiage, La Grande classic и Hydroconquest.

NOMOS GLASHUTTE

Большинство молодых роскошных часовых брендов, основанных во второй половине XX века, имеют тенденцию к большому и громоздкому виду (см. Hublot и Bell & Ross). Nomos является исключением. Фирма нашла свой собственный, оригинальный стиль — привлекательные циферблаты с первоклассными механизмами.

OFFICINE PANERAI

Пожалуй, больше нет итальянских брендов дорогих часов. Тем более нет таких, кто отсчитывал бы свою историю с середины 1800-х годов. Officine Panerai во время Второй Мировой Войны стал выпускать часы для водолазов военно-морских сил Германии и Италии, и это стало их нишей.

OMEGA

Хорошие парни носят часы Omega. По крайней мере, на это очень похоже. В частности с 1995 года их носит Джеймс Бонд. Также этими часами пользовались астронавты, которые первыми из землян отправились на Луну. Сам бренд существует с 1903 года.

ORIS

Oris, может быть, не так хорошо известен, как его швейцарские сверстники начала века, но они постоянно выпускают шикарные механические часы уже более 100 лет. Роскошная часовая марка производит всё, начиная от часов пилотов и заканчивая простыми повседневными часами, но особой популярностью этот бренд пользуется в среде дайверов.

PATEK PHILIPPE

Когда кто-то говорит «роскошные часы», то ум приходит именно Patek Philippe. Компания основана в Швейцарии в 1851 году. Бренд стал первопроходцем – они первыми стали использовать часовой механизм бесключевой обмотки. Сегодня их носят голливудские актёры и американские банкиры. Nautilus является их наиболее узнаваемой моделью.

PIAGET

Компания была основана в 1874 году. Изначально они выпускали детали для других часовых заводов. Однако потом Piaget последовал их примеру. Широко известна их ультратонкая модель Altiplano.

RESSENCE

Несомненно, Ressence является одним из самых инновационных брендов роскошных часов. Этот бельгийский производитель начал свой путь совсем недавно – в 2010 году. Их часы славятся своим дизайном. Вместо того, чтобы сделать механизм, двигающий стрелку вдоль неподвижных цифр, они разработали механизм, которые приводит в движения все элементы циферблата. Наиболее узнаваемая модель – дайверские часы Type 5.

ROLEX

Вряд ли основатели Hans Wilsdof и Alfred Davis знали, что через 112 лет после начала работы своей часовой компании она будет самым роскошным брендом часов в мире. Во время своего столетия Rolex первым сделал водонепроницаемые часы, оснащённые автоматическим окном даты. Также они первыми сделали GMT-часы.

SEIKO CREDOR

Кварцевые часы Seiko являются одними из самых популярных на часовом рынке в целом. Однако мало кто знает, что японский бренд также создал суб-бренд ультрароскошных часов, которые они делают под именем Credor. С 2006 года часовой бренд выпускает высококачественные швейцарские часы, которые могут стоить сотни тысяч долларов.

TAG HEUER

Этот швейцарский бренд основан в 1860 году. С того времени они накопили немалый опыт в сфере часов для пилотов и автомобилистов. Эти часы использовали автогонщики середины XX века и лётчики Люфтваффе. Tag Heuer по-прежнему пользуется большим уважением в гоночном сообществе.

TISSOT

Бренд Tissot основан в городке Ле Локле, в Швейцарии. Случилось это в 1853 году. И с тех (уже полтора века) они производят надёжные часы, которые располагаются в высшем эшелоне сегмента.

TUDOR

В мире часов Tudor – это подросток. Он начал свой путь в 1954 году. Эта компания является «дочкой» Rolex. Их специализацией можно считать часы для ныряльщиков, такие, как например, Black Bay.

VACHERON CONSTANTIN

Долго можно слушать перечисление известных людей, которые носят те или иные часы. В случае с Vacheron Constantin вы услышите имена членов королевских семей, Пап римских, высокопоставленных военных и американских президентов.

WEISS WATCHES

Часы, произведённые в США, немного выбиваются из общего ряда. Большинство американских часов американскими только называются, в то время, как механизм производят в Швейцарии. Но к Weiss это не относится. Эта небольшая компания самостоятельно производит все комплектующие. Основаны они в 2013 году, но мы уверены, что их ждёт большое будущее.

ZENITH

Бренд появился на свет в 1865 году. Тогда они стали первой компанией, которая в рамках одного завода выполняли весь цикл производственных мероприятий. С тех пор Zenith выпускает роскошные часы с ярким циферблатом, который можно считать их отличительной чертой на рынке.