Ухаживаем за усами правильно

Если вы твёрдо уверены, что вам идут усы – отращивайте! Но при этом учитывайте, что за ними нужно правильно ухаживать.

Шаг 1 – стрижка

Расчёсываем в разные стороны. Для лучше всего подойдёт расчёска с частыми тонкими зубьями. Делать это нужно только тогда, когда усы сухие. Берём триммер с «длинной» насадкой. Длину желательно знать заранее. Если не знаете, то лучше взять самую длинную и постепенно её опускать, пока вы не получите желаемый результат. Стрижём триммером. Тут всё просто. Сжимаем губы и немного надуваем их для лучшего доступа к поверхности. Ровняем остальную растительность на лице. Если у вас ещё и борода, то ровняем триммером и её.

Шаг 2 – придание формы

Расчёсываем усы сверху вниз. Не убирая расчёску (держим на нужном уровне длины), стрижём кончики волос ножницами. Стричь лучше всего от середины. Делаем всё предельно осторожно – в случае неудачи, усы придётся сбрить вовсе. Проверяем результаты работы, ищем торчащие отдельные волоски и убираем их.

Шаг 3 – здоровье усов

Следим за длиной усов. Стрижём каждые 1-2 недели. Со временем этот ритуал войдёт в привычку, и вы будете это делать быстро и качественно. Пользуемся кондиционером и шампунем. Если вы следите за своим стилем, то лучше уделить усам ещё немного времени. Специальный шампунь и кондиционер для усов придадут им мягкость и шёлковистость. Следим за кожей на лице. В частности, рекомендуем использовать скраб для лица. Он очищает позы и удаляет отмершие клетки кожи. Это важно если у вас тёмные усы, так шелушащаяся кожа будет ещё заметнее. Используем воск для укладки. Просто наносим немного воска, после чего усы будут куда более послушными.

Общие рекомендации