Ухаживаем за усами правильно

Если вы твёрдо уверены, что вам идут усы – отращивайте! Но при этом учитывайте, что за ними нужно правильно ухаживать.
Шаг 1 – стрижка
- Расчёсываем в разные стороны. Для лучше всего подойдёт расчёска с частыми тонкими зубьями. Делать это нужно только тогда, когда усы сухие.
- Берём триммер с «длинной» насадкой. Длину желательно знать заранее. Если не знаете, то лучше взять самую длинную и постепенно её опускать, пока вы не получите желаемый результат.
- Стрижём триммером. Тут всё просто. Сжимаем губы и немного надуваем их для лучшего доступа к поверхности.
- Ровняем остальную растительность на лице. Если у вас ещё и борода, то ровняем триммером и её.
Шаг 2 – придание формы
- Расчёсываем усы сверху вниз.
- Не убирая расчёску (держим на нужном уровне длины), стрижём кончики волос ножницами.
- Стричь лучше всего от середины. Делаем всё предельно осторожно – в случае неудачи, усы придётся сбрить вовсе.
- Проверяем результаты работы, ищем торчащие отдельные волоски и убираем их.
Шаг 3 – здоровье усов
- Следим за длиной усов. Стрижём каждые 1-2 недели. Со временем этот ритуал войдёт в привычку, и вы будете это делать быстро и качественно.
- Пользуемся кондиционером и шампунем. Если вы следите за своим стилем, то лучше уделить усам ещё немного времени. Специальный шампунь и кондиционер для усов придадут им мягкость и шёлковистость.
- Следим за кожей на лице. В частности, рекомендуем использовать скраб для лица. Он очищает позы и удаляет отмершие клетки кожи. Это важно если у вас тёмные усы, так шелушащаяся кожа будет ещё заметнее.
- Используем воск для укладки. Просто наносим немного воска, после чего усы будут куда более послушными.
Общие рекомендации
- Держим голову прямо и следим во время стрижки за симметрией.
- Стрижём усы при хорошем освещении, чтобы ничего не пропустить.
- Если не уверены, какие именно усы вам идут, посоветуйтесь с парикмахером.
- Не спешите, ножницами и триммером можно легко пораниться.
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