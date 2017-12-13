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— Нинон де Ланкло

Ухаживаем за усами правильно

Ухаживаем за усами правильно
MagMens
MagMens
13 Дек, 2017 / 866 Просмотров

Если вы твёрдо уверены, что вам идут усы – отращивайте! Но при этом учитывайте, что за ними нужно правильно ухаживать.

Шаг 1 – стрижка

  1. Расчёсываем в разные стороны. Для лучше всего подойдёт расчёска с частыми тонкими зубьями. Делать это нужно только тогда, когда усы сухие.
  2. Берём триммер с «длинной» насадкой. Длину желательно знать заранее. Если не знаете, то лучше взять самую длинную и постепенно её опускать, пока вы не получите желаемый результат.
  3. Стрижём триммером. Тут всё просто. Сжимаем губы и немного надуваем их для лучшего доступа к поверхности.
  4. Ровняем остальную растительность на лице. Если у вас ещё и борода, то ровняем триммером и её.

Шаг 2 – придание формы

  1. Расчёсываем усы сверху вниз.
  2. Не убирая расчёску (держим на нужном уровне длины), стрижём кончики волос ножницами.
  3. Стричь лучше всего от середины. Делаем всё предельно осторожно – в случае неудачи, усы придётся сбрить вовсе.
  4. Проверяем результаты работы, ищем торчащие отдельные волоски и убираем их.

Шаг 3 – здоровье усов

  1. Следим за длиной усов. Стрижём каждые 1-2 недели. Со временем этот ритуал войдёт в привычку, и вы будете это делать быстро и качественно.
  2. Пользуемся кондиционером и шампунем. Если вы следите за своим стилем, то лучше уделить усам ещё немного времени. Специальный шампунь и кондиционер для усов придадут им мягкость и шёлковистость.
  3. Следим за кожей на лице. В частности, рекомендуем использовать скраб для лица. Он очищает позы и удаляет отмершие клетки кожи. Это важно если у вас тёмные усы, так шелушащаяся кожа будет ещё заметнее.
  4. Используем воск для укладки. Просто наносим немного воска, после чего усы будут куда более послушными.

Общие рекомендации

  1. Держим голову прямо и следим во время стрижки за симметрией.
  2. Стрижём усы при хорошем освещении, чтобы ничего не пропустить.
  3. Если не уверены, какие именно усы вам идут, посоветуйтесь с парикмахером.
  4. Не спешите, ножницами и триммером можно легко пораниться.


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