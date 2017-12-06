9 советов для повышения продуктивности

Мы живём в многозадачном мире, где нужно успевать всё – и работу, и спорт, и самообразование, и отдых. И это не так уж просто. Вот простые советы, следуя которым ни одна из сторон вашей жизни не окажется обделённой вниманием.

Совещания должны быть максимально сжатыми

Во время совещаний все разговоры должны быть строго по делу. Разумеется, заранее стоит записать список обсуждаемых вопросов. Не допускайте отклонений от главной темы. Все принятые решения и шаги необходимо фиксировать на бумаге или в специальном приложении.

Список дел

Многие пишут такие списки, но все из них знают, как делать это правильно. Во-первых, нужно каждому делу в списке присваивать категорию важности. Во-вторых, необходимо хотя бы приблизительно (а лучше точно) прописывать дедлайн. Так вы избежите излишней расслабленности.

Время соцсетей

Жизнь современного эффективного человека всегда идёт по расписанию. И в таком расписании обязательно должно быть место для проверки почты и соцсетей. Если делать это бессистемно, то вы рискуете потерять слишком много времени и рассеять концентрацию. Например, два раза в день на 10 минут – в обед и вечером.

Основательный подход и работа над ошибками

В основе любого вашего начинания лежит определённая система, базовые принципы. И каждый раз, когда вы терпите неудачу, необходимо этот фундамент пересматривать, корректировать. Это подходит к каждой области вашей, мы уверены, кипучей деятельности, будь то изучение испанского языка, бодибилдинг или танцы.

Начинаем со сложного

В начале каждого дня просмотрите список дел и выделите самые трудные. С них-то и лучше начинать, пока вы ещё полны сил. Разделавшись с наиболее сложными задачами, мы сможете легко «добить» список.

Сон

Здоровый сон – обязательное условие эффективности. Если вы не получили свои 8 часов отдыха, то днём ваша продуктивность будет куда ниже потенциальной. Просто ложитесь вовремя, исключив за несколько часов до сна кофе, чай и гаджеты со светящимися экранами.

Мелкие дела

Порой в нашем списке так много мелких дел, что мы в них увязаем, растрачивая время и силы на несущественное. В таком случае наиболее ценные пункты списка могут так и остаться незачёркнутыми. Для этого и нужно помнить о приоритетах.

Переписка

Деловая переписка порой непозволительно затягивается. Чтобы этого не происходило, со своей стороны постарайтесь писать коротко и по делу. Иногда имеет смысл изложить максимально полную информацию, чтобы пресечь возможные дополнительные вопросы.

Полезные привычки

Было бы здорово привить себе полезные привычки. Говорят, что чтобы приобрести привычку, нужно дисциплинированно делать что-то 21 день подряд. Зато потом полезные дела будут выполняться на автопилоте, быстро и эффективно. К таким привычкам можно отнести следующее:

Спорт каждый день – выполняйте простые упражнения хотя бы 45 минут в день. От этого выиграет не только ваше физическое здоровье, но и умственные способности.

В конце дня подводите итоги сделанной за день работы, записывайте идеи, мысли и чувства. Так в вашей голове всегда будет порядок.

Самообразование. Каждую неделю желательно читать что-то новенькое по вашим темам (по профессии, хобби или просто то, что интересно). Лучше выбрать три, не больше и не меньше. В качества материала подойдут статьи, книги или даже качественные видеоролики.