Лысеем красиво

С возрастом, увы, у некоторых мужчин шевелюра становится не такой пышной и густой, как в юности. Однако это не повод унывать. Надо лишь проявить фантазию, и тогда даже лысина будет органичным элементом вашего безупречного стиля.

Вот несколько советов от известного парикмахера Тони Ингленда.

Находим причину

Помимо наследственности, к причинам облысения можно отнести частые стрессы. Постарайтесь меньше нервничать и периодически расслабляться. Эти простые рекомендации способны существенно замедлить выпадение волос.

Также выпадение волос может быть побочным действием какого-либо лекарства, которые вы принимаете. Посоветуйтесь с врачом – возможно, есть альтернатива.

Ещё одна возможная причина – отложение кальция в коже головы. Кальций закрывает поры, что пагубно сказывается на растительности. Рекомендуем простую процедуру – протираем голову тёплым уксусом и оборачиваем в меру горячим полотенцем на несколько минут. Далее моем голову самым обыкновенным шампунем, избавляясь от кислого уксусного запаха.

Иногда в числе причин называют курение, точнее его внешний эффект – табачный дым, который пагубно влияет на кожу головы.

Впрочем, гены тут имеют огромное влияние. Причём облысение можно унаследовать не только от отца, но и от родственников по материнской линии.

Борьба

Настоящий мужчина просто так не сдастся. Вот что можно предпринять:

Медицинские препараты. На рынке их великое множество – лосьоны, сыворотки, шампуни, мази, эликсиры, БАДы. Из названий можно назвать «Ранфолтил», «Селенцин», «Перфектил», «Пантовигар», «Ревалид», «Алерана» и др. Некоторые помогают, но, увы, сразу после прекращения приёма, волосы вновь начинают выпадать.

Народные средства – касторовое масло, лук, корень лопуха, крапива, соль. Из этих ингредиентов готовят отвары и делают примочки. Иногда помогает. Гиппократ рекомендовал мазать голову голубиным помётом (серьёзно).

Пересадка волос. Технически всё просто – волосы пересаживают из затылочной части на лысину. Тут главное, чтобы всё выглядело естественно.

Парик. Да, многим покажется это смешным, но если вы начнёте лысеть сами, то будет не до смеха. Кобзон не даст соврать.

Принятие

Другая стратегия заключается не в борьбе, а в принятии неизбежных изменений. Для этого требуется немалая отвага. Это намного легче и дешевле, чем становиться завсегдатаем дорогущих клиник. Вот несколько причёсок для тех, кто смирился с постепенным уходом былой пышности.

Чисто выбрито

Хороший вариант для тех, чья плешь слишком обширная. Отныне вам не нужен шампунь и расчёска – уход за собой сильно упрощается.

Ёжик

Стрижём оставшиеся волосы коротко. Причёсываться тоже не нужно. Больше подойдёт тем, у кого потери начались с темени.

Цезарь

Моду на эту причёску введи Антонио Бандерас и Джордж Клуни. В таком случае чёлка стрижётся коротко и зачёсывает вперёд.

Неровные слои

Если вы ещё морально не готовы к короткой стрижке, то можно попробовать этот вариант. Волосы стригутся неравномерными слоя, а потом им придают растрёпанный, слегка хаотичный вид.

Роджер Стерлинг

Это для тех из нас, кто хочет такой же щеголеватый вид, как у популярного персонажа из «Безумцев». Это подойдёт тем, у кого ещё есть волосы на темени, но снизу уже начинается лысина. Волосы стригут относительно коротко и зачёсывают набок. С боков длина волос должна быть чуть меньше.

Power Donut

Это самый лёгкий путь, который одновременно можно назвать и самым трудным. Просто не парьтесь и дайте вашей голове лысеть так, как это заложено природой. Почти никаких усилий с вашей стороны не требуется.

Борода и усы

Любой парикмахер предложит вам уйму вариаций бороды и усов, чтобы отвлечь внимание не блестящей на солнце лысины. При этом нужно учитывать форму лица, общий стиль и то впечатление, которые вы хотите производить на окружающих.

Самый главный совет – никогда, нигде и не при каких обстоятельствах не отращивайте длинные патлы и не зачёсывайте их на лысину.