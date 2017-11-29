Лысеем красиво

С возрастом, увы, у некоторых мужчин шевелюра становится не такой пышной и густой, как в юности. Однако это не повод унывать. Надо лишь проявить фантазию, и тогда даже лысина будет органичным элементом вашего безупречного стиля.
Вот несколько советов от известного парикмахера Тони Ингленда.
Находим причину
Помимо наследственности, к причинам облысения можно отнести частые стрессы. Постарайтесь меньше нервничать и периодически расслабляться. Эти простые рекомендации способны существенно замедлить выпадение волос.
Также выпадение волос может быть побочным действием какого-либо лекарства, которые вы принимаете. Посоветуйтесь с врачом – возможно, есть альтернатива.
Ещё одна возможная причина – отложение кальция в коже головы. Кальций закрывает поры, что пагубно сказывается на растительности. Рекомендуем простую процедуру – протираем голову тёплым уксусом и оборачиваем в меру горячим полотенцем на несколько минут. Далее моем голову самым обыкновенным шампунем, избавляясь от кислого уксусного запаха.
Иногда в числе причин называют курение, точнее его внешний эффект – табачный дым, который пагубно влияет на кожу головы.
Впрочем, гены тут имеют огромное влияние. Причём облысение можно унаследовать не только от отца, но и от родственников по материнской линии.
Борьба
Настоящий мужчина просто так не сдастся. Вот что можно предпринять:
- Медицинские препараты. На рынке их великое множество – лосьоны, сыворотки, шампуни, мази, эликсиры, БАДы. Из названий можно назвать «Ранфолтил», «Селенцин», «Перфектил», «Пантовигар», «Ревалид», «Алерана» и др. Некоторые помогают, но, увы, сразу после прекращения приёма, волосы вновь начинают выпадать.
- Народные средства – касторовое масло, лук, корень лопуха, крапива, соль. Из этих ингредиентов готовят отвары и делают примочки. Иногда помогает. Гиппократ рекомендовал мазать голову голубиным помётом (серьёзно).
- Пересадка волос. Технически всё просто – волосы пересаживают из затылочной части на лысину. Тут главное, чтобы всё выглядело естественно.
- Парик. Да, многим покажется это смешным, но если вы начнёте лысеть сами, то будет не до смеха. Кобзон не даст соврать.
Принятие
Другая стратегия заключается не в борьбе, а в принятии неизбежных изменений. Для этого требуется немалая отвага. Это намного легче и дешевле, чем становиться завсегдатаем дорогущих клиник. Вот несколько причёсок для тех, кто смирился с постепенным уходом былой пышности.
Чисто выбрито
Хороший вариант для тех, чья плешь слишком обширная. Отныне вам не нужен шампунь и расчёска – уход за собой сильно упрощается.
Ёжик
Стрижём оставшиеся волосы коротко. Причёсываться тоже не нужно. Больше подойдёт тем, у кого потери начались с темени.
Цезарь
Моду на эту причёску введи Антонио Бандерас и Джордж Клуни. В таком случае чёлка стрижётся коротко и зачёсывает вперёд.
Неровные слои
Если вы ещё морально не готовы к короткой стрижке, то можно попробовать этот вариант. Волосы стригутся неравномерными слоя, а потом им придают растрёпанный, слегка хаотичный вид.
Роджер Стерлинг
Это для тех из нас, кто хочет такой же щеголеватый вид, как у популярного персонажа из «Безумцев». Это подойдёт тем, у кого ещё есть волосы на темени, но снизу уже начинается лысина. Волосы стригут относительно коротко и зачёсывают набок. С боков длина волос должна быть чуть меньше.
Power Donut
Это самый лёгкий путь, который одновременно можно назвать и самым трудным. Просто не парьтесь и дайте вашей голове лысеть так, как это заложено природой. Почти никаких усилий с вашей стороны не требуется.
Борода и усы
Любой парикмахер предложит вам уйму вариаций бороды и усов, чтобы отвлечь внимание не блестящей на солнце лысины. При этом нужно учитывать форму лица, общий стиль и то впечатление, которые вы хотите производить на окружающих.
Самый главный совет – никогда, нигде и не при каких обстоятельствах не отращивайте длинные патлы и не зачёсывайте их на лысину.
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