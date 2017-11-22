5 книг, которые вернут вам веру в себя

В разные периоды жизни нам нужны разные книги. Если же у вас чёрная полоса и вера в себя уже не такая твёрдая, как в юности, то рекомендуем вам погрузиться в эти произведения.

Максим Горький – «Автобиографическая трилогия»

Вполне очевидно, что биографии известных, выдающихся людей вдохновляют на борьбу и новые свершения. Настоящая классика жанра – герой из низов, который практически завоевал мир. В случае Горького же всё так и было. Или почти так. Дело в том, что многие специалисты отмечают изрядную долю … художественного вымысла. Но какая разница, если получилось здорово?

В трилогию входят «Детство», «В людях» и «Мои университеты». И в каждой части автора доказывает, что никогда нельзя сдаваться. Тут нет дворянских тараканов Толстого, а потому читается легче и приятнее.

Рэй Брэдбери – «Лекарство от меланхолии»

Само название заставляет включить это произведение в такой список. Практически все книги Рэя в той или иной степени годятся на роль антидепрессанта. Тут же у нас сборник из 22 рассказов. В каждой писатель старается донести до человека мысль о том, что нельзя приунывать, и везде он это делает разными способами и стилями.

Игорь Губерман – «Гарики»

Игорь Губерман – крайне своеобразный писатель и человек. В своих произведениях он с суровой точностью показывает гадкие нюансы реальной жизни. Простая житейская муть тут невероятно органично перемешана с высокой философией.

Интересное композиционное решение – каждую мысль автор умещает в четверостишие, короткое и хлёсткое, иногда с матком.

Джордж Сэмюэл Клейсон – «Самый богатый человек в Вавилоне»

Ничто так не улучшает настроение и самооценку, как большое количество денег. И эта книги поможем вам в овладении искусством обращения с ними.

Конкретно же тут рассматриваться личный аспект жизненного успеха отдельно взятого человека. К сожалению (а может быть, и к счастью) успех в значительно мере измеряется деньгами.

Книги подталкивают к новому этапу в развитии личности.

Дэвид Митчелл – «Литературный призрак»

Данное произведение пригодится житейским философам, которые после очередного фейла всё больше уверяются в своей избранности со знаком «минус».

В книги рассказывает о девятых людях, которых абсолютно ничего не связывает между собой – разные судьбы, разные характеры, разные проблемы. Общее лишь одно – желание жить и радоваться жизни.