28 новинок с часовой выставки

На международной выставке BaselWorld миру показали новейшие разработки современных часовщиков. И вот недавно эти образцы часового искусства стали доступны российским покупателям новинки часов.

1. Hublot Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph

В честь 70-летия Ferrari Hublot выпустил по 70 часов из титана, розового золота и карбона.

Механизм: HUB6311

Материал корпуса: карбон

Материал ремешка: резина

Диаметр корпуса: 45 мм

Глубина водозащиты: 30 м

Запас хода: 5 суток

2. Blancpain Bathyscaphe Fifty Fathoms

Эти трёхстрелочные часы выполнены в глубоком синем цвете и вполне могут считаться дайверскими. Стальной безель добавит функциональности.

Механизм: калибр 1150

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: сталь

Диаметр корпуса: 38 мм

Глубина водозащиты: 300 м

Запас хода: 100 часов

3. Corum Big Bubble Anima

Эти концептуальные часы являются плодом сотрудничества часового дома Corum с популярным современным композитором Матео Чеккарини.

Механизм: CO390 с автоподзаводом

Материал корпуса: титан

Материал ремешка: каучук

Диаметр корпуса: 52 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: 65 часов

4. Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open

Отличный хронограф с сапфировым циферблатом, колонным колесом и кремниевым спуском.

Механизм: El Primero 4047B

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: кожа

Диаметр корпуса: 45 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: 50 часов

5. Breitling Avenger Hurricane Military

Строгий чёрный циферблат с бежевыми насечками создаёт эффект лётных приборов.

Механизм: Breitling B12

Материал корпуса: Breitlight

Материал ремешка: текстиль Military

Диаметр корпуса: 50 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: 70 часов

6. Bulgari Octo Finissimo Automatic

Для этих часов специально был разработан ультра тонкий механизм. Его толщина составляет всего 2,23 мм.

Механизм: калибр BVL 138

Материал корпуса: титан

Материал ремешка: кожа аллигатора

Диаметр корпуса: 40 мм

Глубина водозащиты: 30 м

Запас хода: 55 часов

7. Omega Speedmaster 38 мм

Часы на морскую тематику. Нежно-голубой цвет напоминает море, а на задней крышке красуется морской конёк.

Механизм: калибр 3330

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: сталь

Диаметр корпуса: 38 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: 52 часа

8. TAG Heuer Carrera Heuer-01 Rose Gold

Очень крутые часы из розового золота (750-я проба) и корпусом из 12 частей.

Механизм: HEUER-01

Материал корпуса: титан, розовое золото

Материал ремешка: кожа теленка

Диаметр корпуса: 45 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: 50 часов

9. Seiko Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m Diver’s

У этих дайверских часов особый корпус с бесклапанной защитой.

Механизм: Калибр 9S85

Материал корпуса: титан

Материал ремешка: титан

Диаметр корпуса: 46,9 мм

Глубина водозащиты: 600 м

Запас хода: 55 часов

10. U-Boat Capsule

Эта серия часов оснащены чёрным циферблатом, дополнительным индикатором и особым (патент!) механизмом крепления стекла к корпусу.

Механизм: U 28

Материал корпуса: титан

Материал ремешка: кожа

Диаметр корпуса: 50 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: 38 часов

11. Longines Record

Эти часы могут похвастаться тем, что сертифицированы Швейцарским бюро по сертификации приборов для измерения времени. Механизм противостоит магнитным полям и изменениям температуры.

Механизм: ETA A20.L11

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: кожа

Диаметр корпуса: 40 мм

Глубина водозащиты: 30 м

Запас хода: 40 часов

12. Oris Artelier Calibre 113

Эти стильные часы могут похвастаться индикатором запаса хода.

Механизм: Calibre 113

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: кожа

Диаметр корпуса: 43 мм

Глубина водозащиты: 50 м

Запас хода: 10 суток

13. Certina DS Podium Lap Timer – Racing Edition

Уважаемый бренд сотрудничает с ADAC GT Masters. И в честь этого они выпустили специальную серию гоночных хронографов.

Механизм: ETA G10.212 AJPrecidrive™

Материал корпуса: сталь с PVD-покрытием

Материал ремешка: кожа

Диаметр корпуса: 42 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: —

14. Mido Multifort Escape

В 1947 году америкаский милот Милтон Рейнольдс побил мировой рекорд по продолжительности кругосветного перелёта. Данные часы – это улучшенная модель тех, что были на его запястье.

Механизм: Caliber 80

Материал корпуса: сталь 316L с PVD-покрытием

Материал ремешка: кожа теленка

Диаметр корпуса: 44 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: 80 часов

15. Rado HyperChrome Match Point

Теннисная серия от бренда Rado. Деления секундомера напоминают счёт в гейме.

Механизм: автоматический

Материал корпуса: керамика, сталь

Материал ремешка: керамика

Диаметр корпуса: 45 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: 42 часа

16. Hamilton Intra-Matic 68 Auto Chrono

Переработка ретро модели 1968-го года. Окрас циферблата напоминает панду.

Механизм: автоматический H-31

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: кожа

Диаметр корпуса: 42 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: 60 часов

17. Calvin Klein minimal

Концептуальная модель без делений. Выпускает в двух вариантах – полностью серые и полностью чёрные.

Механизм: кварцевый

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: сталь

Диаметр корпуса: 40 мм

Глубина водозащиты: —

Запас хода: —

18. Raymond Weil Maestro Beatles Abbey Road

Настоящие битломаны оценят. Циферблат выполнен в виде виниловой пластинки, плюс силуэта битлов с обложки из альбома Abbey Road.

Механизм: RW4200

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: сталь

Диаметр корпуса: 39,5 мм

Глубина водозащиты: 50 м

Запас хода: 38 часов

19. Emporio Armani Luigi slim

Строгий белый циферблат с чёрными насечками – сама элегантность.

Механизм: кварцевый Miyota

Материал корпуса: сталь с IP-покрытием

Материал ремешка: сталь

Диаметр корпуса: 43 мм

Глубина водозащиты: 50 м

Запас хода: —

20. Maurice Lacroix Masterpiece Double Retrograde

Через заднюю крышку этих часов виден само сердце устройства, механизм. Это завораживает.

Механизм: автоматический ML191

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: кожа аллигатора

Диаметр корпуса: 43 мм

Глубина водозащиты: 50 м

Запас хода: 52 часа

21. Frederique Constant Classics Quartz

Фактурный циферблат этих стальных часов призван подчеркнуть тонкий вкус своего хозяина.

Механизм: FC-259

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: кожа

Диаметр корпуса: 40 мм

Глубина водозащиты: 50 м

Запас хода: —

22. Tissot Chrono XL

Удобные часы с крупными арабскими цифрами и жирными насечками.

Механизм: ETA G10.212.

Материал корпуса: сталь 316L

Материал ремешка: сталь

Диаметр корпуса: 45 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: —

23. Balmain Gent

Стильные часы с чёрным циферблатом и золотистыми римскими цифрами.

Механизм: ETA F07.111

Материал корпуса: сталь с черным PVD-покрытием

Материал ремешка: нубук

Диаметр корпуса: 40 мм

Глубина водозащиты: 50 м

Запас хода: —

24. Movado Museum Classic

Эти часы спроектировал в 1947 году Натан Хорвитт. Единственная отметка на циферблата символизирует солнце и расположена на отметке «12».

Механизм: ETA F06.101

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: кожа

Диаметр корпуса: 40 мм

Глубина водозащиты: 30 м

Запас хода: —

25. Diesel DZ4454 Mega Сhief

Ещё одни часы на авиационную тему. Дизайн напоминает приборы панели управления самолётом.

Механизм: кварцевый

Материал корпуса: сталь, минеральное стекло

Материал ремешка: кожа

Диаметр корпуса: 51 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: —

26. Michael Kors Retrodome MK8552

Практичные часы с индикатором даты и хронографом.

Механизм: кварцевый

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: каучук

Диаметр корпуса: 43 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: —

27. Bomberg Bolt-68 Chrono Automatic

Смелое цветовое решение, разумеется, выделяет эти часы в этом списке.

Механизм: автомат Concepto 99001

Материал корпуса: сталь 316L с PVD-покрытием

Материал ремешка: кожа

Диаметр корпуса: 47 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: 48 часов

28. Casio Edifice EFV 530

Эти японские часы обладают отделкой под автомобильный карбон.

Механизм: кварцевый

Материал корпуса: сталь

Материал ремешка: кожа

Диаметр корпуса: 53 мм

Глубина водозащиты: 100 м

Запас хода: —