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28 новинок с часовой выставки

MagMens
MagMens
28 Сен, 2018 / 1796 Просмотров

На международной выставке BaselWorld миру показали новейшие разработки современных часовщиков. И вот недавно эти образцы часового искусства стали доступны российским покупателям новинки часов.

1. Hublot Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph

Hublot Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph

В честь 70-летия Ferrari Hublot выпустил по 70 часов из титана, розового золота и карбона.

  • Механизм: HUB6311
  • Материал корпуса: карбон
  • Материал ремешка: резина
  • Диаметр корпуса: 45 мм
  • Глубина водозащиты: 30 м
  • Запас хода: 5 суток

2. Blancpain Bathyscaphe Fifty Fathoms

2. Blancpain Bathyscaphe Fifty Fathoms

Эти трёхстрелочные часы выполнены в глубоком синем цвете и вполне могут считаться дайверскими. Стальной безель добавит функциональности.

  • Механизм: калибр 1150
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: сталь
  • Диаметр корпуса: 38 мм
  • Глубина водозащиты: 300 м
  • Запас хода: 100 часов

3. Corum Big Bubble Anima

Corum Big Bubble Anima

Эти концептуальные часы являются плодом сотрудничества часового дома Corum с популярным современным композитором Матео Чеккарини.

  • Механизм: CO390 с автоподзаводом
  • Материал корпуса: титан
  • Материал ремешка: каучук
  • Диаметр корпуса: 52 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: 65 часов

4. Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open

Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open

Отличный хронограф с сапфировым циферблатом, колонным колесом и кремниевым спуском.

  • Механизм: El Primero 4047B
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: кожа
  • Диаметр корпуса: 45 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: 50 часов

5. Breitling Avenger Hurricane Military

Breitling Avenger Hurricane Military

Строгий чёрный циферблат с бежевыми насечками создаёт эффект лётных приборов.

  • Механизм: Breitling B12
  • Материал корпуса: Breitlight
  • Материал ремешка: текстиль Military
  • Диаметр корпуса: 50 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: 70 часов

6. Bulgari Octo Finissimo Automatic

Bulgari Octo Finissimo Automatic

Для этих часов специально был разработан ультра тонкий механизм. Его толщина составляет всего 2,23 мм.

  • Механизм: калибр BVL 138
  • Материал корпуса: титан
  • Материал ремешка: кожа аллигатора
  • Диаметр корпуса: 40 мм
  • Глубина водозащиты: 30 м
  • Запас хода: 55 часов

7. Omega Speedmaster 38 мм

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Часы на морскую тематику. Нежно-голубой цвет напоминает море, а на задней крышке красуется морской конёк.

  • Механизм: калибр 3330
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: сталь
  • Диаметр корпуса: 38 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: 52 часа

8. TAG Heuer Carrera Heuer-01 Rose Gold

TAG Heuer Carrera Heuer-01 Rose Gold

Очень крутые часы из розового золота (750-я проба) и корпусом из 12 частей.

  • Механизм: HEUER-01
  • Материал корпуса: титан, розовое золото
  • Материал ремешка: кожа теленка
  • Диаметр корпуса: 45 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: 50 часов

9. Seiko Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m Diver’s

Seiko Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m Diver’s

У этих дайверских часов особый корпус с бесклапанной защитой.

  • Механизм: Калибр 9S85
  • Материал корпуса: титан
  • Материал ремешка: титан
  • Диаметр корпуса: 46,9 мм
  • Глубина водозащиты: 600 м
  • Запас хода: 55 часов

10. U-Boat Capsule

U-Boat Capsule

Эта серия часов оснащены чёрным циферблатом, дополнительным индикатором и особым (патент!) механизмом крепления стекла к корпусу.

  • Механизм: U 28
  • Материал корпуса: титан
  • Материал ремешка: кожа
  • Диаметр корпуса: 50 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: 38 часов

11. Longines Record

Longines Record

Эти часы могут похвастаться тем, что сертифицированы Швейцарским бюро по сертификации приборов для измерения времени. Механизм противостоит магнитным полям и изменениям температуры.

  • Механизм: ETA A20.L11
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: кожа
  • Диаметр корпуса: 40 мм
  • Глубина водозащиты: 30 м
  • Запас хода: 40 часов

12. Oris Artelier Calibre 113

Oris Artelier Calibre 113

Эти стильные часы могут похвастаться индикатором запаса хода.

  • Механизм: Calibre 113
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: кожа
  • Диаметр корпуса: 43 мм
  • Глубина водозащиты: 50 м
  • Запас хода: 10 суток

13. Certina DS Podium Lap Timer – Racing Edition

Certina DS Podium Lap Timer – Racing Edition

Уважаемый бренд сотрудничает с ADAC GT Masters. И в честь этого они выпустили специальную серию гоночных хронографов.

  • Механизм: ETA G10.212 AJPrecidrive™
  • Материал корпуса: сталь с PVD-покрытием
  • Материал ремешка: кожа
  • Диаметр корпуса: 42 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: —

14. Mido Multifort Escape

Mido Multifort Escape

В 1947 году америкаский милот Милтон Рейнольдс побил мировой рекорд по продолжительности кругосветного перелёта. Данные часы – это улучшенная модель тех, что были на его запястье.

  • Механизм: Caliber 80
  • Материал корпуса: сталь 316L с PVD-покрытием
  • Материал ремешка: кожа теленка
  • Диаметр корпуса: 44 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: 80 часов

15. Rado HyperChrome Match Point

Rado HyperChrome Match Point

Теннисная серия от бренда Rado. Деления секундомера напоминают счёт в гейме.

  • Механизм: автоматический
  • Материал корпуса: керамика, сталь
  • Материал ремешка: керамика
  • Диаметр корпуса: 45 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: 42 часа

16. Hamilton Intra-Matic 68 Auto Chrono

Hamilton Intra-Matic 68 Auto Chrono

Переработка ретро модели 1968-го года. Окрас циферблата напоминает панду.

  • Механизм: автоматический H-31
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: кожа
  • Диаметр корпуса: 42 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: 60 часов

17. Calvin Klein minimal

Calvin Klein minimal

Концептуальная модель без делений. Выпускает в двух вариантах – полностью серые и полностью чёрные.

  • Механизм: кварцевый
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: сталь
  • Диаметр корпуса: 40 мм
  • Глубина водозащиты: —
  • Запас хода: —

18. Raymond Weil Maestro Beatles Abbey Road

Raymond Weil Maestro Beatles Abbey Road

Настоящие битломаны оценят. Циферблат выполнен в виде виниловой пластинки, плюс силуэта битлов с обложки из альбома Abbey Road.

  • Механизм: RW4200
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: сталь
  • Диаметр корпуса: 39,5 мм
  • Глубина водозащиты: 50 м
  • Запас хода: 38 часов

19. Emporio Armani Luigi slim

Emporio Armani Luigi slim

Строгий белый циферблат с чёрными насечками – сама элегантность.

  • Механизм: кварцевый Miyota
  • Материал корпуса: сталь с IP-покрытием
  • Материал ремешка: сталь
  • Диаметр корпуса: 43 мм
  • Глубина водозащиты: 50 м
  • Запас хода: —

20. Maurice Lacroix Masterpiece Double Retrograde

Maurice Lacroix Masterpiece Double Retrograde

Через заднюю крышку этих часов виден само сердце устройства, механизм. Это завораживает.

  • Механизм: автоматический ML191
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: кожа аллигатора
  • Диаметр корпуса: 43 мм
  • Глубина водозащиты: 50 м
  • Запас хода: 52 часа

21. Frederique Constant Classics Quartz

Frederique Constant Classics Quartz

Фактурный циферблат этих стальных часов призван подчеркнуть тонкий вкус своего хозяина.

  • Механизм: FC-259
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: кожа
  • Диаметр корпуса: 40 мм
  • Глубина водозащиты: 50 м
  • Запас хода: —

22. Tissot Chrono XL

Tissot Chrono XL

Удобные часы с крупными арабскими цифрами и жирными насечками.

  • Механизм: ETA G10.212.
  • Материал корпуса: сталь 316L
  • Материал ремешка: сталь
  • Диаметр корпуса: 45 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: —

23. Balmain Gent

Balmain Gent

Стильные часы с чёрным циферблатом и золотистыми римскими цифрами.

  • Механизм: ETA F07.111
  • Материал корпуса: сталь с черным PVD-покрытием
  • Материал ремешка: нубук
  • Диаметр корпуса: 40 мм
  • Глубина водозащиты: 50 м
  • Запас хода: —

24. Movado Museum Classic

Movado Museum Classic

Эти часы спроектировал в 1947 году Натан Хорвитт. Единственная отметка на циферблата символизирует солнце и расположена на отметке «12».

  • Механизм: ETA F06.101
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: кожа
  • Диаметр корпуса: 40 мм
  • Глубина водозащиты: 30 м
  • Запас хода: —

25. Diesel DZ4454 Mega Сhief

Diesel DZ4454 Mega Сhief

Ещё одни часы на авиационную тему. Дизайн напоминает приборы панели управления самолётом.

  • Механизм: кварцевый
  • Материал корпуса: сталь, минеральное стекло
  • Материал ремешка: кожа
  • Диаметр корпуса: 51 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: —

26. Michael Kors Retrodome MK8552

Michael Kors Retrodome MK8552

Практичные часы с индикатором даты и хронографом.

  • Механизм: кварцевый
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: каучук
  • Диаметр корпуса: 43 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: —

27. Bomberg Bolt-68 Chrono Automatic

Bomberg Bolt-68 Chrono Automatic

Смелое цветовое решение, разумеется, выделяет эти часы в этом списке.

  • Механизм: автомат Concepto 99001
  • Материал корпуса: сталь 316L с PVD-покрытием
  • Материал ремешка: кожа
  • Диаметр корпуса: 47 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: 48 часов

28. Casio Edifice EFV 530

Casio Edifice EFV 530

Эти японские часы обладают отделкой под автомобильный карбон.

  • Механизм: кварцевый
  • Материал корпуса: сталь
  • Материал ремешка: кожа
  • Диаметр корпуса: 53 мм
  • Глубина водозащиты: 100 м
  • Запас хода: —

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