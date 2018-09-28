28 новинок с часовой выставки

На международной выставке BaselWorld миру показали новейшие разработки современных часовщиков. И вот недавно эти образцы часового искусства стали доступны российским покупателям новинки часов.
1. Hublot Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph
В честь 70-летия Ferrari Hublot выпустил по 70 часов из титана, розового золота и карбона.
- Механизм: HUB6311
- Материал корпуса: карбон
- Материал ремешка: резина
- Диаметр корпуса: 45 мм
- Глубина водозащиты: 30 м
- Запас хода: 5 суток
2. Blancpain Bathyscaphe Fifty Fathoms
Эти трёхстрелочные часы выполнены в глубоком синем цвете и вполне могут считаться дайверскими. Стальной безель добавит функциональности.
- Механизм: калибр 1150
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: сталь
- Диаметр корпуса: 38 мм
- Глубина водозащиты: 300 м
- Запас хода: 100 часов
3. Corum Big Bubble Anima
Эти концептуальные часы являются плодом сотрудничества часового дома Corum с популярным современным композитором Матео Чеккарини.
- Механизм: CO390 с автоподзаводом
- Материал корпуса: титан
- Материал ремешка: каучук
- Диаметр корпуса: 52 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: 65 часов
4. Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open
Отличный хронограф с сапфировым циферблатом, колонным колесом и кремниевым спуском.
- Механизм: El Primero 4047B
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: кожа
- Диаметр корпуса: 45 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: 50 часов
5. Breitling Avenger Hurricane Military
Строгий чёрный циферблат с бежевыми насечками создаёт эффект лётных приборов.
- Механизм: Breitling B12
- Материал корпуса: Breitlight
- Материал ремешка: текстиль Military
- Диаметр корпуса: 50 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: 70 часов
6. Bulgari Octo Finissimo Automatic
Для этих часов специально был разработан ультра тонкий механизм. Его толщина составляет всего 2,23 мм.
- Механизм: калибр BVL 138
- Материал корпуса: титан
- Материал ремешка: кожа аллигатора
- Диаметр корпуса: 40 мм
- Глубина водозащиты: 30 м
- Запас хода: 55 часов
7. Omega Speedmaster 38 мм
Часы на морскую тематику. Нежно-голубой цвет напоминает море, а на задней крышке красуется морской конёк.
- Механизм: калибр 3330
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: сталь
- Диаметр корпуса: 38 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: 52 часа
8. TAG Heuer Carrera Heuer-01 Rose Gold
Очень крутые часы из розового золота (750-я проба) и корпусом из 12 частей.
- Механизм: HEUER-01
- Материал корпуса: титан, розовое золото
- Материал ремешка: кожа теленка
- Диаметр корпуса: 45 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: 50 часов
9. Seiko Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m Diver’s
У этих дайверских часов особый корпус с бесклапанной защитой.
- Механизм: Калибр 9S85
- Материал корпуса: титан
- Материал ремешка: титан
- Диаметр корпуса: 46,9 мм
- Глубина водозащиты: 600 м
- Запас хода: 55 часов
10. U-Boat Capsule
Эта серия часов оснащены чёрным циферблатом, дополнительным индикатором и особым (патент!) механизмом крепления стекла к корпусу.
- Механизм: U 28
- Материал корпуса: титан
- Материал ремешка: кожа
- Диаметр корпуса: 50 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: 38 часов
11. Longines Record
Эти часы могут похвастаться тем, что сертифицированы Швейцарским бюро по сертификации приборов для измерения времени. Механизм противостоит магнитным полям и изменениям температуры.
- Механизм: ETA A20.L11
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: кожа
- Диаметр корпуса: 40 мм
- Глубина водозащиты: 30 м
- Запас хода: 40 часов
12. Oris Artelier Calibre 113
Эти стильные часы могут похвастаться индикатором запаса хода.
- Механизм: Calibre 113
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: кожа
- Диаметр корпуса: 43 мм
- Глубина водозащиты: 50 м
- Запас хода: 10 суток
13. Certina DS Podium Lap Timer – Racing Edition
Уважаемый бренд сотрудничает с ADAC GT Masters. И в честь этого они выпустили специальную серию гоночных хронографов.
- Механизм: ETA G10.212 AJPrecidrive™
- Материал корпуса: сталь с PVD-покрытием
- Материал ремешка: кожа
- Диаметр корпуса: 42 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: —
14. Mido Multifort Escape
В 1947 году америкаский милот Милтон Рейнольдс побил мировой рекорд по продолжительности кругосветного перелёта. Данные часы – это улучшенная модель тех, что были на его запястье.
- Механизм: Caliber 80
- Материал корпуса: сталь 316L с PVD-покрытием
- Материал ремешка: кожа теленка
- Диаметр корпуса: 44 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: 80 часов
15. Rado HyperChrome Match Point
Теннисная серия от бренда Rado. Деления секундомера напоминают счёт в гейме.
- Механизм: автоматический
- Материал корпуса: керамика, сталь
- Материал ремешка: керамика
- Диаметр корпуса: 45 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: 42 часа
16. Hamilton Intra-Matic 68 Auto Chrono
Переработка ретро модели 1968-го года. Окрас циферблата напоминает панду.
- Механизм: автоматический H-31
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: кожа
- Диаметр корпуса: 42 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: 60 часов
17. Calvin Klein minimal
Концептуальная модель без делений. Выпускает в двух вариантах – полностью серые и полностью чёрные.
- Механизм: кварцевый
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: сталь
- Диаметр корпуса: 40 мм
- Глубина водозащиты: —
- Запас хода: —
18. Raymond Weil Maestro Beatles Abbey Road
Настоящие битломаны оценят. Циферблат выполнен в виде виниловой пластинки, плюс силуэта битлов с обложки из альбома Abbey Road.
- Механизм: RW4200
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: сталь
- Диаметр корпуса: 39,5 мм
- Глубина водозащиты: 50 м
- Запас хода: 38 часов
19. Emporio Armani Luigi slim
Строгий белый циферблат с чёрными насечками – сама элегантность.
- Механизм: кварцевый Miyota
- Материал корпуса: сталь с IP-покрытием
- Материал ремешка: сталь
- Диаметр корпуса: 43 мм
- Глубина водозащиты: 50 м
- Запас хода: —
20. Maurice Lacroix Masterpiece Double Retrograde
Через заднюю крышку этих часов виден само сердце устройства, механизм. Это завораживает.
- Механизм: автоматический ML191
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: кожа аллигатора
- Диаметр корпуса: 43 мм
- Глубина водозащиты: 50 м
- Запас хода: 52 часа
21. Frederique Constant Classics Quartz
Фактурный циферблат этих стальных часов призван подчеркнуть тонкий вкус своего хозяина.
- Механизм: FC-259
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: кожа
- Диаметр корпуса: 40 мм
- Глубина водозащиты: 50 м
- Запас хода: —
22. Tissot Chrono XL
Удобные часы с крупными арабскими цифрами и жирными насечками.
- Механизм: ETA G10.212.
- Материал корпуса: сталь 316L
- Материал ремешка: сталь
- Диаметр корпуса: 45 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: —
23. Balmain Gent
Стильные часы с чёрным циферблатом и золотистыми римскими цифрами.
- Механизм: ETA F07.111
- Материал корпуса: сталь с черным PVD-покрытием
- Материал ремешка: нубук
- Диаметр корпуса: 40 мм
- Глубина водозащиты: 50 м
- Запас хода: —
24. Movado Museum Classic
Эти часы спроектировал в 1947 году Натан Хорвитт. Единственная отметка на циферблата символизирует солнце и расположена на отметке «12».
- Механизм: ETA F06.101
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: кожа
- Диаметр корпуса: 40 мм
- Глубина водозащиты: 30 м
- Запас хода: —
25. Diesel DZ4454 Mega Сhief
Ещё одни часы на авиационную тему. Дизайн напоминает приборы панели управления самолётом.
- Механизм: кварцевый
- Материал корпуса: сталь, минеральное стекло
- Материал ремешка: кожа
- Диаметр корпуса: 51 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: —
26. Michael Kors Retrodome MK8552
Практичные часы с индикатором даты и хронографом.
- Механизм: кварцевый
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: каучук
- Диаметр корпуса: 43 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: —
27. Bomberg Bolt-68 Chrono Automatic
Смелое цветовое решение, разумеется, выделяет эти часы в этом списке.
- Механизм: автомат Concepto 99001
- Материал корпуса: сталь 316L с PVD-покрытием
- Материал ремешка: кожа
- Диаметр корпуса: 47 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: 48 часов
28. Casio Edifice EFV 530
Эти японские часы обладают отделкой под автомобильный карбон.
- Механизм: кварцевый
- Материал корпуса: сталь
- Материал ремешка: кожа
- Диаметр корпуса: 53 мм
- Глубина водозащиты: 100 м
- Запас хода: —
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