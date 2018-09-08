Вдохновляющии биографии успешных людей– ТОП-16

Человек – ленивая скотина, которую постоянно нужно пинать под зад, чтобы не заплыл жиром. Один из способов самомотивации – чтение вдохновляющих биографий самых разных людей. Мы составили список самых выдающихся людей и собрали биографии успешных путей к вершине.

Уолтер Айзексон — «Стив Джобс»

Очень популярная книга об одном из самых успешных бизнесменов современности. Основатель Apple прошёл долгий путь от неудач и бедности до вершин финансового благополучия.

Пол Аллен – «Миллионер из кремниевой долины»

В своей автобиографии Пол Аллен рассказывает о том, как они с Биллом Гейтсом основали Microsoft, и сложных отношения между партнёрами. В книге вас ждёт немало советов на все случаи жизни.

Эшли Вэнс – «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее»

Подробное и интересное изложенное исследование жизни и личности гениального инженера-самоучки. Прекрасный источник вдохновения для лежащего на диване гения и более вдохновляющей биографии успешных людей сложно найти.

Дэвид Киркпатрик – «Социальная сеть»

Интересная история основания самой популярной в мире социальной сети. Сам Марк Цукерберг поделился с журналистом большим объёмом информации, потому к изложенному в книге можно относиться с доверием.

Тони Шей – «Доставляя счастье»

Автобиография интернет-предпринимателя и главы онлайн магазина Zappos. В книге он подробно рассказывает и о своих ранних проектах в девятилетнем возрасте, и о более зрелых и серьёзных начинаниях. Очень мотивирует.

Блейк Майкоски – «Оставь свой след»

Автор – основатель компании Toms Shoes. Она известна тем, что очень серьёзно занимается благотворительностью. Например, часть дохода с каждой проданной пары отправляется в фонд помощи детям с заболеваниями ног. Майкоски упирает не только на прибыль, но и на пользу для общества.

Фил Найт – «Продавец обуви»

История успеха основателя Nike. В детстве он не мог купить себе кроссовки Adidas, а теперь его фирма успешно конкурирует с могучим немецким брендом. Книга изобилует забавными историями из жизни.

Говард Шульц – «Как чашка за чашкой строилась Starbucks»

Поучительная история успеха главы известного кофейного бренда. В книге упор делается на то, что можно получать прибыль, не отказываясь от своих принципов.

Ричард Брэнсон – «Теряя невинность»

Поучительная история успеха трудного подростка, который спустя годы стал мультимиллиардером и построил целую бизнес-империю.

Генри Форд – «Моя жизнь, мои достижения»

Выдающийся американский промышленник является настоящей иконой начинающих бизнесменов. В этой книге полно дельных советов по ведению бизнеса с яркими примерами.

Алекс Фергюсон – «Автобиография»

Бывший тренер самого популярного в мире футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» вышел на пенсию и написал книгу. Очень поучительно для людей, любой профессии.

Брайан Крэнстон – «Жизнь в ролях»

Жизнь этого человека – настоящие американские горки. Тут есть всё – работа маляром, актёрская профессия, подозрения в убийстве и многое другое.

Стивен Кинг – «Как писать книги»

Биографии успешных людей не может обойтись без писателя Стивена Кинга, эта книга читается более захватывающе, чем литературные потуги финансистов. Если вам нравится писать, то эта книга может стать свежим пособием с наглядными примерами и множеством советов.

Джон Кракауэр – «В диких условиях»

Необычная история необычного человека. Кристофер Маккэндлесс – путешественник-экстремал, который почти без денег отправился в самый глухой район Аляски, ища уединения.

Бенджамин Франклин «Моя автобиография. Совет молодому торговцу»

Политик, журналист и учёный щедро делится с читателем житейской мудростью. Очень интересно и поучительно.

Соломон Нортап – «12 лет рабства»

История жизни афроамериканца, который попал в рабство, но не опустил рук и боролся до конца. По мотивам его жизни в 2013 году вышел оскароносный фильм.

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