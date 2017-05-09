«Если ты споткнулся и упал, это еще не значит, что ты идешь не туда»
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Эх. Россия-матушка… почему же тут всё есть и нифига нету? Почему при ..
На Земле очень много невероятно красивых природных объектов. Но из-за ..
В 2007-м все с нетерпением ждали премьеры «Пиратов Карибского моря» ..
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В прошлом году Марк Цукерберг раскрыл грандиозное видение Facebook на ..
Мы живём в современном мире, полном прекрасных удобств. Но время от ..
У Леонардо Ди Каприо, определённо, хороший вкус. Пожалуй, все парни ..
Люди всегда мечтали летать, как птицы. Благодаря этим очкам, мы отчасти ..
Скоро лето. Пора подвести кое-какие итоги и построить планы на лето. ..
Денег достаточно никогда не бывает. Всегда хочется больше. Ещё и ещё. ..
У игроков НФЛ невероятно красивые жёны и подруги – факт! It is not our differences ..
Ммм.. говядинка. Разве можно найти что-то лучше для вкусного мужского ..
Похоже Marvel решил ещё раз ошеломить нас фантастическими цветами — трейлеры ..
Можно предположить, что квартиры более или менее одинаковы. Это же ..
Машину показали на недавнем автосалоне в Шанхае – невероятно гладкий ..
Эй, качок! Да, ты! Убери довольную улыбку подальше, мы просто прикалываемся. ..
У авантюристов всех мастей ещё есть простор для приключений. Оказывается, ..
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Похоже, что архитекторы, строящие здания, всё чаще и чаще берутся за ..
Вы должны видеть эту ведущую прогноза погоды на мексиканском телевидении! ..
Это чудесное время года опять настало. Пора прятать подальше зимние ..
Говорят, купание в горячих источниках полезно для души, тела и ума. ..