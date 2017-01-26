«Никогда не верь женщинам. Турецкие султаны были мудрые и дальновидные люди. Как только женщина скажет тебе, что любит тебя, что ты для нее все

– топи ее в мешке! Если действительно любит – не обидится!.. Если нет – одной лгуньей будет меньше!»

— Дмитрий Емец