«Сначала тебя не замечают. Потом над тобой смеются. Затем с тобой борятся. И только потом ты побеждаешь.»
Как провести время в европейском городе, который не следует трендам? Барселона не пытается быть новой. Столица ..
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Если вы жили в последние годы на диване как ленивец, то быстрый и честный ..
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Если вы смотрели Gundam Wing, Тихоокеанский рубеж или Могучих рейнджеров, ..
Параметры: 90-62-92 Цвет глаз: серо-голубой Я Юлия! Иногда думаю, что я само ..
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Немного игривой борьбы никогда не повредит. Не позволяйте этой златовласой ..
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