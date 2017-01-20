«Плохо- не когда у тебя сарай сгорел, а когда у соседа не сгорел.»
Быть здоровым означает не только не мёрзнуть и не болеть простудой. Также это означает делать многие движения ..
Сегодня вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. ..
Столица Египта известна своим жарким, пустынным климатом. В последнем ..
Теоретически, «умные» устройства и устройства, подключённые к сети ..
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Коньяк несёт в себе неповторимый дух роскоши. Несмотря на годы забвения, ..
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Всем нам предстоит непредсказуемый год в экономике. Несколько мощных ..
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Если вы жили в последние годы на диване как ленивец, то быстрый и честный ..
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Красивую девушку в футуристическом костюме зовут Ангела Циглер. По ..
Если вы смотрели Gundam Wing, Тихоокеанский рубеж или Могучих рейнджеров, ..
Параметры: 90-62-92 Цвет глаз: серо-голубой Я Юлия! Иногда думаю, что я само ..
Итак, праздники прошли, и тут как тут трудовые будни. Что же несёт нам ..
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Скорее всего ваш телефон стал для вас не просто техническим устройством. ..
Возраст: 20 лет Рост: 164 см Параметры фигуры: 82-57-84 Цвет глаз: карий Отучилась ..
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Новый год и Рождество — долгожданные для многих праздники. Это время ..
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