«Никогда не верь женщинам. Турецкие султаны были мудрые и дальновидные люди. Как только женщина скажет тебе, что любит тебя, что ты для нее все – топи ее в мешке! Если действительно любит – не обидится!.. Если нет – одной лгуньей будет меньше!»
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